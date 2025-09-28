Topo

Transmissão ao vivo de Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Davide Ancelotti comanda o Botafogo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
28/09/2025 14h30

Fluminense e Botafogo medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta para —RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense conquistou três pontos importantes na última rodada. O Tricolor venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão.

Renato Gaúcho pediu para sair após queda na Sul-Americana. O Fluminense foi eliminado pelo Lanús no meio de semana e escolheu Luis Zubeldía como novo treinador.

O Botafogo não perde há dois jogos. A equipe de Davide Ancelotti empatou em 1 a 1 contra o Grêmio, fora de casa, em duelo atrasado da 16ª rodada.

Fluminense x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta para --RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view)

