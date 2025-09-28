Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir
Corinthians e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Corinthians teve a sequência de invencibilidade interrompida na rodada passada. A equipe de Dorival Júnior visitou o Sport e acabou derrotada por 1 a 0.
O Flamengo chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes fora de casa, mas garantiu a vaga nos pênaltis.
Pelo Brasileirão, a equipe de Filipe Luís busca manter a liderança. Na rodada anterior, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Vasco.
Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
