Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 19h00

Corinthians e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians teve a sequência de invencibilidade interrompida na rodada passada. A equipe de Dorival Júnior visitou o Sport e acabou derrotada por 1 a 0.

Relacionadas

Filipe Luís tira lições de perrengues do Flamengo contra argentinos

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Corinthians: casos na Fifa somam R$ 108 mi e podem gerar transfer ban fixo

O Flamengo chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes fora de casa, mas garantiu a vaga nos pênaltis.

Pelo Brasileirão, a equipe de Filipe Luís busca manter a liderança. Na rodada anterior, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Vasco.

Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Abel culpa gramado da Fonte Nova por lesões no Palmeiras e critica: "Deveria ser inadmissível"

Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo

Cauan Barros será desfalque do Vasco para enfrentar o Palmeiras

Filhos de Wanderley e Popó e Werdum: quem participou da briga pós-luta

Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo em clássico e projeta "corrigir erros"

Novorizontino empata em casa com o Vila Nova-GO e desperdiça chance de voltar ao G-4 da Série B

Gómez critica gramado após derrota para o Bahia: 'Preferimos o sintético'

Presidente do Santos acredita em retorno de Neymar antes do fim do Brasileiro

Novorizontino empata com o Vila Nova e deixa o G4 da Série B do Brasileiro

Lanterna, Paysandu repete feito, quebra jejum e derrota o líder Criciúma pela Série B