Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians teve a sequência de invencibilidade interrompida na rodada passada. A equipe de Dorival Júnior visitou o Sport e acabou derrotada por 1 a 0.

O Flamengo chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes fora de casa, mas garantiu a vaga nos pênaltis.

Pelo Brasileirão, a equipe de Filipe Luís busca manter a liderança. Na rodada anterior, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Vasco.

