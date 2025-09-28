Transmissão ao vivo de Brasil x México pelo Mundial Sub-20: veja onde assistir
Brasil e México se enfrentam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago (CHI), pela primeira rodada do Mundial Sub-20.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela CazéTV (YouTube).
Brasil e México estão no Grupo C. A chave ainda conta com Espanha e Marrocos.
As duas primeiras colocadas se classificam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O próximo compromisso da seleção será contra Marrocos, na quarta-feira.
