Transmissão ao vivo de Brasil x México pelo Mundial Sub-20: veja onde assistir

Ramon Menezes comanda a seleção brasileira sub-20 - RAFAEL RIBEIRO/CBF
Ramon Menezes comanda a seleção brasileira sub-20 Imagem: RAFAEL RIBEIRO/CBF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 19h30

Brasil e México se enfrentam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago (CHI), pela primeira rodada do Mundial Sub-20.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela CazéTV (YouTube).

Brasil e México estão no Grupo C. A chave ainda conta com Espanha e Marrocos.

As duas primeiras colocadas se classificam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O próximo compromisso da seleção será contra Marrocos, na quarta-feira.

Brasil x México -- Mundial Sub-20

  • Data e hora: 28 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

