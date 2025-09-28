Transmissão ao vivo de Barcelona x Real Sociedad pelo Espanhol: veja onde assistir
Barcelona e Real Sociedad medem forças na tarde de hoje, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona continua na perseguição ao líder Real Madrid e quer manter o ritmo de vitórias. A equipe de Hansi Flick derrotou o Oviedo por 3 a 1 na rodada passada.
A Real Sociedad conquistou seu primeiro triunfo na La Liga na última rodada. A equipe superou o Mallorca por 1 a 0 e busca embalar com mais uma vitória na competição.
Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 28 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)