Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Barcelona x Real Sociedad pelo Espanhol: veja onde assistir

Yamal comemora gol do Barcelona - David Ramirez/Soccrates/Getty Images
Yamal comemora gol do Barcelona Imagem: David Ramirez/Soccrates/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 12h00

Barcelona e Real Sociedad medem forças na tarde de hoje, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

Barça toma gol do meio de campo, mas vira sob o Oviedo e segue caça ao Real

Quem ganhou a Bola de Ouro 2025? Veja premiados e ranking atualizado

O Barcelona continua na perseguição ao líder Real Madrid e quer manter o ritmo de vitórias. A equipe de Hansi Flick derrotou o Oviedo por 3 a 1 na rodada passada.

A Real Sociedad conquistou seu primeiro triunfo na La Liga na última rodada. A equipe superou o Mallorca por 1 a 0 e busca embalar com mais uma vitória na competição.

Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 28 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Evento lamenta briga generalizada após luta entre Wanderlei e Popó

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Transmissão ao vivo de Barcelona x Real Sociedad pelo Espanhol: veja onde assistir

Onde vai passar São Paulo x Palmeiras pelo Paulistão Feminino? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Whindersson, Borralho e mais! Confira as reações à briga generalizada em Popó vs Wanderlei Silva

Popó quer selar paz com Wanderlei por preservação do boxe e propõe reflexão

Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha'

Fifa confirma Catar como sede da Copa Intercontinental 2025; Palmeiras e Flamengo buscam vaga

Rafael Freitas, filho de Popó, é o autor de soco que nocauteou Wanderlei Silva

Onde vai passar Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo