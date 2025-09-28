Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 14h30

Bahia e Palmeiras medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Sem vencer há quatro jogos, o Bahia busca reação no Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Vasco por 3 a 1, em confronto atrasado da 16ª rodada no meio de semana.

Relacionadas

Flaco López: 'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim'

Palmeiras terá semi da Liberta em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

O Palmeiras briga pela liderança. O Alviverde vem de vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza e, além disso, garantiu vaga na semifinal da Libertadores ao eliminar o River Plate.

Bahia x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Abel escala dupla Flaco-Roque no Palmeiras contra Bahia, valendo liderança

Zubeldía escala Cano para estreia no Fluminense contra o Botafogo

Palmeiras terá Gómez titular e duas mudanças contra o Bahia; veja escalações

Gabriel Magalhães marca no fim, Arsenal vira sobre o Newcastle e se aproxima do líder Liverpool

Conheça Rafael Freitas, filho de Popó que nocauteou Wanderlei Silva em briga generalizada

Gabriel Magalhães marca nos acréscimos, e Arsenal consegue virada sobre o Newcastle no Inglês

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Transmissão ao vivo de Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Pelo Paulistão feminino, Santos é derrotado pela Ferroviária

Árbitro paralisa partida da Ligue 1 por cantos homofóbicos, e torcida é 'castigada' com empate