Transmissão ao vivo de Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir
Bahia e Palmeiras medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta —SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
Sem vencer há quatro jogos, o Bahia busca reação no Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Vasco por 3 a 1, em confronto atrasado da 16ª rodada no meio de semana.
O Palmeiras briga pela liderança. O Alviverde vem de vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza e, além disso, garantiu vaga na semifinal da Libertadores ao eliminar o River Plate.
Bahia x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: Globo (TV aberta --SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)