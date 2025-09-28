Topo

Esporte

Sem Neymar, Vojvoda escala Barreal em trio ofensivo do Santos

Barreal está de volta ao ataque do Santos ao lado de Guilherme e Díaz - Baggio Rodrigues/AGIF
Barreal está de volta ao ataque do Santos ao lado de Guilherme e Díaz Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

28/09/2025 17h42

O Santos e Red Bull Bragantino estão escalados para o duelo de hoje, às 16h em Brança Paulista (SP), em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Times escalados

A novidade promovida pelo técnico Vojvoda em relação último confronto do Peixe é a volta de Barreal ao ataque, substituindo o meio-campista Victor Hugo, que foi titular na vitória contra o São Paulo na última rodada.

Relacionadas

Vasco reúne 10 mil pessoas em evento de corrida um dia após vencer Cruzeiro

Com Yamal de volta, Barcelona vence de virada e assume liderança da La Liga

Dessa forma, com a ausência de Neymar, Barreal forma a trinca de ataque com Guilherme e Lautaro Díaz.

Santos: Brazão, Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres, Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser, Barreal, Guilherme, Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda.

Bragantino: Cleiton, Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon, Lucas Barbosa, Nacho Laquintana, Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fluminense vence Botafogo na estreia de Zubeldía e quebra jejum no clássico

Gramado da Arena se recupera após 'transformação' com partida da NFL

Sem Neymar, Vojvoda escala Barreal em trio ofensivo do Santos

Escalação do Santos: Alexis Duarte como titular, e Brahimi no banco contra o Bragantino

Vasco reúne 10 mil pessoas em evento de corrida um dia após vencer Cruzeiro

Barcelona assume liderança com vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad

Transmissão ao vivo de Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão: onde assistir

Evangelista e Piquerez saem com dores no 1°T e viram preocupação no Palmeiras

Wanderlei Silva dá sua versão sobre confusão após luta com Popó: 'Fui covardemente agredido'

Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para enfrentar o Ceará

Wanderlei sobre briga em evento com Popó: 'Fui covardemente agredido'