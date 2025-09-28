Sem Neymar, Vojvoda escala Barreal em trio ofensivo do Santos
O Santos e Red Bull Bragantino estão escalados para o duelo de hoje, às 16h em Brança Paulista (SP), em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.
Times escalados
A novidade promovida pelo técnico Vojvoda em relação último confronto do Peixe é a volta de Barreal ao ataque, substituindo o meio-campista Victor Hugo, que foi titular na vitória contra o São Paulo na última rodada.
Dessa forma, com a ausência de Neymar, Barreal forma a trinca de ataque com Guilherme e Lautaro Díaz.
Santos: Brazão, Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres, Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser, Barreal, Guilherme, Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda.
Bragantino: Cleiton, Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon, Lucas Barbosa, Nacho Laquintana, Sasha. Técnico: Fernando Seabra.