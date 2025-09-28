Topo

Sem Neymar, Santos quer 2ª vitória seguida contra Red Bull Bragantino por embalo no Brasileiro

28/09/2025 08h00

Embalado pela vitória no clássico com o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo neste domingo, às 18h30, em Bragança Paulista, disposto a encaminhar a segunda vitória seguida na competição a fim de ensaiar uma sequência de resultados positivos que possibilite dois objetivos: o afastamento da zona de rebaixamento e passar a buscar colocações mais próximas do pelotão de frente.

Com 26 pontos e na 15ª colocação no início da rodada, a situação da equipe de Juan Pablo Vojvoda está longe de ser tranquila. No entanto, uma reação imediata pode começar a respaldar o trabalho do treinador argentino para aliviar o cenário de desconfiança que domina o departamento de futebol desde o início do Nacional.

Com Neymar ainda em tratamento de uma lesão grau 2 na coxa direita, o comandante pode lançar mão de um atleta recém-chegado ao clube. Anunciado nesta quarta-feira, o atacante argelino teve o seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira e já foi a campo com o restante do grupo.

Jogador que tem como característica a velocidade pelos lado do campo e o chute forte, ele poderá ser uma importante opção para o treinador, principalmente pelo fato de o encontro com o Bragantino ser em Bragança Paulista.

Em sua primeira entrevista desde que foi contratado, ele já se colocou à disposição do treinador para entrar em campo no domingo. "Já estava treinando no Nice. Estou bem fisicamente. Já conversei com o treinador e ele sabe como gosto de jogar", comentou o reforço.

Vojvoda aproveitou os treinos da semana para fazer ajustes táticos e também acertar o posicionamento da equipe com ênfase na marcação. Apostando na pressão dos anfitriões, a transição rápida da defesa para o ataque vai ser uma das armas da equipe santista.

Quem deve pintar como novidade, mas no banco de reservas é o volante Willian Arão. O volante fez o seu segundo treino seguido com o grupo e pode ser um trunfo importante de Vojvoda por sua experiência no meio-campo.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra quer aproveitar o confronto deste domingo para encerrar o período de resultados ruins no torneio. Nas últimas cinco partidas, o time obteve apenas uma vitória, empatou um jogo e sofreu três derrotas.

A equipe, que já figurou entre as primeiras colocados do Brasileiro, atualmente ocupa o nono lugar com 31 pontos. Para o duelo com o Santos, Seabra terá o retorno do meio-campista Praxedes, que pode até iniciar a partida como titular.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SANTOS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Adonis Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Lautaro Díaz (Billal Brahimi) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

