Sem medo do chão de Do Bronx, Mateusz Gamrot prevê luta épica no UFC Rio

Confirmado para enfrentar Charles do Bronx no UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa', Mateusz Gamrot já projeta um verdadeiro espetáculo dentro do octógono. Em entrevista ao canal 'UFC Unfiltered', o polonês destacou que pretende explorar todas as áreas do jogo contra o ex-campeão peso-leve (70 kg) e demonstrou empolgação especial com a possibilidade de um duelo técnico no solo.

Com base sólida no jiu-jitsu e no wrestling, Gamrot afirmou que se sente preparado para levar a luta ao chão - território onde o brasileiro construiu sua fama como recordista de finalizações no UFC. Atual oitavo colocado no ranking da divisão, o europeu garante que não se intimida com o histórico do rival e que pretende, sim, testar suas habilidades grappling frente a frente com o ídolo da casa.

"Jiu-jitsu e wrestling são a minha base. Isso está na minha cabeça, eu sinto isso no meu DNA. Posso trocar com ele no chão. Acho que vai ser uma luta épica no solo, com certeza, porque não tenho medo dele ali. Vou derrubá-lo e tentar rolar com ele no chão", declarou.

Desafio

Vindo de quatro vitórias nas últimas cinco apresentações, o polonês acredita que o confronto tem tudo para ser um dos destaques da noite. Segundo ele, o combate não ficará restrito ao chão e deve oferecer uma disputa dinâmica entre dois lutadores completos.

"Vai ser uma luta completa. Vou trocar socos com ele, trocar wrestling também. Quero me testar contra ele no chão, então vai ser ação sem parar, com certeza. Cinco rounds de pura ação - mas talvez nem precise de cinco rounds", acrescentou.

Além do desafio técnico, Gamrot também comentou sobre o ambiente que encontrará no Brasil. Pela primeira vez atuando contra um brasileiro em solo nacional, o peso-leve afirmou que a pressão da torcida contrária o estimula.

"Vou até a cidade dele, no Brasil. Todo o Brasil vai estar contra mim. E isso me dá energia, porque foi assim que eu cresci", concluiu.

Substituição de última hora

Mateusz Gamrot foi escalado de última hora para salvar a luta principal do UFC Rio. Inicialmente, Charles do Bronx enfrentaria Rafael Fiziev, mas o cazaque sofreu uma lesão no joelho e foi forçado a deixar o card. Com isso, o europeu aceitou o desafio e herdou o posto no topo do evento.

