São Paulo x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino
São Paulo e Palmeiras se enfrentam na tarde de hoje, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela 10ª rodada do Paulistão Feminino.
Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Gabriel Sá.
O São Paulo chega embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina. O Tricolor venceu as rivais do Corinthians por 3 a 1.
No Paulistão, o São Paulo não vence há três jogos. Na rodada passada, a equipe de Thiago Viana empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1.
Do outro lado, o Palmeiras também está na semifinal da Copa do Brasil Feminina. O Verdão goleou o Sport por 5 a 0.
No Paulistão, as palmeirenses vêm de três vitórias consecutivas e querem mais uma no clássico. A equipe superou a Ferroviária por 3 a 1 na rodada passada.
São Paulo x Palmeiras -- Paulistão Feminino
- Data e hora: 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Santana de Parnaíba (SP)
- Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e no canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida