Paulistão Feminino: Palmeiras vence São Paulo com dois gols de Brena

Brena comemora gol do Palmeiras sobre o São Paulo pelo Paulistão Feminino Imagem: Reprodução/UOL Play
28/09/2025 19h26

O Palmeiras levou a melhor no Choque-Rainha deste domingo e venceu o São Paulo por 3 a 0, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em jogo válido pela décima rodada do Paulistão Feminino, transmitido pelo UOL.

O que aconteceu

Os gols foram marcados por Brena (2) e Amanda Gutierres. Brena abriu o placar aos 26min de jogo com um bonito gol de falta e ampliou aos 14min da etapa final, aproveitando rebote na pequena área. Já aos 39min, Gutierres fez um belo gol de direita, batendo no cantinho da entrada da área.

Com a vitória, o Palmeiras vai a 22 pontos e diminui para cinco a vantagem do líder Corinthians, que ontem chegou a 27 após vencer o Taubaté por 3 a 0. É a sexta vitória seguida das Palestrinas.

Já o São Paulo, que eliminou o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana, estaciona nos 14 pontos e permanece na quarta colocação da tabela, ainda na zona de classificação. O time de Thiago Vianna volta a perder após cinco jogos.

As Soberanas agora se preparam para uma sequência de três jogos da Libertadores, sendo o primeiro deles na sexta-feira, às 20h (de Brasília), contra o San Lorenzo, no estádio Florencio Sola, em Banfield (ARG). Já as Palestrinas, como não estão na competição continental, terão mais de um mês até seu próximo compromisso, dia 2 de novembro, diante do Red Bull Bragantino, pelo Paulistão.

Palmeiras aproveita vacilos de goleira

O Palmeiras aproveitou dois vacilos de Anna Bia para abrir 2 a 0. No primeiro gol, de falta, ela não alcançou a bola mesmo com a cobrança em seu canto. Já no segundo, ela deu rebote nos pés de Brena, que não perdoou. No terceiro, Anna Bia não teve chances para o bonito e colocado chute de Gutierres.

Gols e lances importantes

1 a 0 (Palmeiras). Em cobrança de falta, Brena aproveitou o posicionamento ruim da goleira e bateu colocado de longe, no canto de Anna Bia, que não conseguiu chegar na bola.

2 a 0 (Palmeiras). Até então sumida no jogo, Amanda Gutierres ficou no mano a mano com a marcação, abriu espaço na entrada da área e bateu. Anna Bia espalmou nos pés de Brena e a meia bateu no susto, marcando o segundo meio sem querer.

3 a 0 (Palmeiras). Gutierres recebeu na área buscando o meio, protegeu no corpo segurando a marcação e mandou chute cruzado no pé da trave da goleira, sem chances de defesa.

Quase o quarto! Gutierres recebeu mais uma na área e bateu na saída de Anna Bia, que foi bem e salvou, aos 43min.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 X 3 PALMEIRAS

Data: 28/09/2025
Horário: 17h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)
Árbitra: Jéssica Aparecida Milani
Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva
Cartões amarelos: Yngrid, Laís Estevam, Poliana e Brena (Palmeiras); Robinha (São Paulo)
Gols: Brena (Palmeiras), aos 26min do primeiro tempo e aos 14min do segundo tempo, e Amanda Gutierres, aos 39min do segundo tempo

São Paulo: Anna Bia; Yasmin, Any, Jé e Serrana (Ana Beatriz); Karla Alves (Maressa), Robinha (Majhu) e Vitorinha (Milena); Crivelari, Day e Senna (Nathane). Técnico: Thiago Vianna

Palmeiras: Kate Tapia; Maranhão (Soll), Pati, Poliana e Fê Palermo (Lais Melo); Brena, Yngrid (Raissa) e Espinales (Yoreli Rincón); Laís (Carla), Amanda Gutierres e Anny (Diany). Técnica: Camilla Orlando

