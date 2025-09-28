Topo

São Paulo x Ceará: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

28/09/2025 08h00

O São Paulo recebe o Ceará nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo do Tricolor após a eliminação na Copa Libertadres.

Onde assistir São Paulo x Ceará

A partida será televisionada pelo Premiere e SporTV, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x Ceará aqui no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes

O São Paulo vem da traumática eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para a LDU, do Equador, após perder as duas partidas, a última delas em pleno Morumbis, diante de mais de 54 mil torcedores.

Por isso, o Tricolor entrará em campo com a missão de se redimir com a torcida e iniciar uma arrancada no Campeonato Brasileiro para ao menos se firmar entre os primeiros colocados e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O Ceará, por sua vez, figura no meio da tabela do Brasileirão, iniciando a rodada em 12º lugar, com 28 pontos. Ciente de que não pode vacilar para não se aproximar da zona de rebaixamento, o Vozão tentará surpreender o São Paulo e afundar o rival ainda mais na crise que assola o Morumbi.

Arbitragem de São Paulo x Ceará

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Márcia Bezerra Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

