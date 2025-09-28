São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo recebe o Ceará nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o primeiro jogo do Tricolor após a traumática eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, para a LDU, do Equador, em casa, na última quinta-feira. Por isso, os comandados de Hernán Crespo devem entrar em campo sedentos para voltar a vencer.

O Ceará, por sua vez, figura no meio da tabela do Brasileirão e tentará aproveitar a crise no São Paulo para se manter distante da zona de rebaixamento.

Onde assistir São Paulo x Ceará

A partida será televisionada pelo Premiere e Sportv, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x Ceará aqui no gazetaesportiva.com.

Como o São Paulo chega para o jogo?

O São Paulo deve contar com um retorno importante. Recuperado de uma virose, Cédric Soares tende a ser relacionado após desfalcar o time na última quinta-feira, contra a LDU.

Lucas, que vem treinando normalmente, deve seguir no seu processo de retorno aos gramados e recondicionamento físico, figurando como opção no banco de reservas.

Oscar, por sua vez, não deve voltar a ficar à disposição antes da data Fifa de outubro, entre os dias 6 a 14, embora também tenha treinado com bola nesta semana.

Como o Ceará chega para o jogo?

O Ceará conta com o retorno de peças importantes para o duelo com o São Paulo. Matheus Bahia, Marcos Victor, Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho volta a ficar à disposição após desfalcarem a equipe contra o Bahia.

Matheus Bahia e Marcos Victor pertencem ao Esquadrão de Aço e não puderam jogar na última rodada. Já Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho cumpriram suspensão, os dois primeiros por acúmulo de cartões amarelos e o segundo por ter sido expulso na rodada anterior.

Em contrapartida, Lucas Mugni segue como dúvida por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Aylon, por sua vez, terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões. Já Pedro Raul trata um edema na região do quadril.

Histórico do confronto entre São Paulo e Ceará

São Paulo e Ceará já se enfrentaram 32 vezes ao longo da história. São 16 vitórias do Tricolor, 11 empates e apenas cinco triunfos do Vozão.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, e empataram em 1 a 1.

O confronto mais memorável entre as duas equipes dos últimos tempos foi as quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022. Naquela ocasião, o São Paulo venceu o jogo de ida, no Morumbis, por 1 a 0, perdeu a volta, na Arena Castelão, por 2 a 1, mas levou a melhor nos pênaltis, por 4 a 3.

Confira os últimos cinco jogos entre São Paulo e Ceará:

Ceará 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2025



Ceará 0 x 2 São Paulo - Brasileirão 2022



Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo - Copa Sul-Americana 2022



São Paulo 1 x 0 Ceará - Copa Sul-Americana 2022



São Paulo 2 x 2 Ceará - Brasileirão 2022

Estatísticas

O São Paulo é dono da sexta melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O time sofreu 24 gols, mesma quantidade do Mirassol, sensação do torneio e atual quarto colocado.

Já o Ceará tem a quinta melhor defesa do Brasileirão, com 23 gols sofridos, um a menos que o Tricolor, rival desta segunda-feira.

O Vozão também é a equipe com a menor posse de bola da competição por pontos corridos, com uma média de 41,3%. Apesar disso, o Ceará tem conseguido pontuar e ser competitivo na medida do possível.

Já o São Paulo é o time mais faltoso do Campeonato Brasileiro, com uma média de 14.9 infrações por jogo. O Tricolor também é a segunda equipe que mais recebeu cartões amarelos ao lado do Corinthians, com 68, e atrás somente do Vitória, com 69.

Prováveis escalações

Passada a eliminação nas quartas de final da Libertadores, o técnico Hernán Crespo não precisará se preocupar tanto em poupar alguns jogadores nesta reta final de temporada, uma vez que terá somente o Campeonato Brasileiro em disputa.

Por isso, há a possibilidade de o treinador argentino manter os principais nomes da equipe para enfrentar o Ceará, até porque precisa voltar a pontuar no Brasileirão para se fortalecer na briga pelas primeiras posições já visando a classificação para a próxima Libertadores.

O Ceará, por sua vez, conta com muitos retornos para a partida. São cinco no total: Matheus Bahia, Marcos Victor, Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho. Em contrapartida, Aylon cumprirá suspensão, Pedro Raul segue se recuperando de um edema no quadril, enquanto Mugni ainda é dúvida por lesão na coxa direita.

SÃO PAULO: Rafael; Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.



Técnico: Hernán Crespo.

CEARÁ: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, William Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego; Galeano, Lourenço e Baya; Vina.



Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Márcia Bezerra Caetano (RO)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)