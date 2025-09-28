Santos empata com RB Bragantino e não consegue se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro

O Santos não conseguiu cumprir seu objetivo na 25ª rodada do Brasileiro e empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 neste domingo em Bragança Paulista. O time do litoral paulista, que saiu atrás, virou, mas permitiu a igualdade do mandante, buscava sua segunda vitória seguida para se afastar da zona do rebaixamento, mas com 27 pontos ocupa a 16ª colocação. O Bragantino subiu para a 9ª posição com 32.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda continua invicto no comando do Santos, mas conseguiu apenas uma vitória em quatro jogos. Já o Bragantino, apesar de estar na zona intermediária da classificação, deu sequência ao período de resultados ruins no Brasileiro. Nas últimas seis rodadas, o time obteve apenas uma vitória, empatou dois jogo e sofreu três derrotas.

O jogo começou bem movimentado. O Santos, que não teve Neymar, lesionado, tinha mais posse de bola e chegava ao ataque com mais frequência, já que o Bragantino tinha dificuldade para encaixar a marcação. As finalizações dos visitantes, porém, eram bem ineficientes, para fora ou próximas ao goleiro Cleiton, que completou 300 partidas com a camisa do clube do interior.

O Bragantino tentava algumas estocadas com passes longos e chegou ao gol em um contra-ataque que passou por Sasha pela esquerda. Ele tocou para Lucas Barbosa dentro da área. O atacante ganhou da marcação para aparecer livre diante de Gabriel Brazão e tocou com classe na saída do goleiro, aos 30 minutos.

O segundo tempo começou com os dois times errando muitos passes, mas diferentemente do que aconteceu na primeira etapa o Santos demonstrou eficiência e chegou ao empate aos 10 minutos. Após cruzamento de Souza, Lautaro Díaz empurrou para o gol com um carrinho. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Minutos depois, aos 14, ele deu a assistência para Barreal, que dominou e finalizou de esquerda para a virada do Santos.

Em vantagem no placar, o Santos era melhor em campo, mas sofreu o gol de empate em jogada de bola parada. Jhon Jhon cobrou escanteio certeiro para Pedro Henrique, que sozinho, desviou de cabeça no canto esquerdo de Gabriel Brazão aos 32 minutos. Vojvoda ainda promoveu a estreia do atacante argelino Brahimi, que entrou no lugar de Rollheiser, mas o placar permaneceu o mesmo até o final do jogo. Na próxima rodada do Brasileiro, o Santos enfrenta o Grêmio na Vila Belmiro, e o RB Bragantino joga com o Mirassol. Os dois jogos acontecem na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 SANTOS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Laquintana (Fernando) e Lucas Barbosa (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza (Igor Vinícius); João Schmidt, Zé Rafael, Barreal (Caballero) e Rollheiser (Brahimi); Lautaro Díaz (Tiquinho Soares) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

GOLS - Lucas Barbosa aos 30 minutos do primeiro tempo; Lautaro Díaz aos 10 minutos, Barreal aos 14 minutos, Pedro Henrique aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Souza e Mayke (Santos), Jhon Jhon e Sasha (RB Bragantino).

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).