Sampaoli celebra vitória e exalta atuação do Atlético-MG com um a menos

28/09/2025 12h35

O Atlético-MG finalmente pôde respirar no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Galo venceu o Mirassol por 1 a 0, na Arena MRV, pela 25ª rodada da competição. O técnico Jorge Sampaoli valorizou muito o triunfo atleticano neste fim de semana.

"Ainda quando estava 11×11, o nosso time foi superior. Nós tivemos muitas chegadas e opções para fazer o gol. Depois, com a expulsão sofrida, contra um time que joga muito bem, nós nos defendemos e lutamos. Dou muito valor a esse resultado pela forma como foi o jogo, contra o rival que foi, com dois a menos. Estou orgulhoso pelo esforço e pelo compromisso que os jogadores tiveram", disse Sampaoli.

"Vitória de seis pontos"

Em seguida, devido até a expulsão de Junior Alonso no primeiro tempo, Sampaoli afirmou que o triunfo diante do Mirassol foi igual a ganhar seis pontos.

"Acredito que o time mostrou algo que pode ser um ponto de partida para nós, independente do adversário. Neste sábado, não só jogamos com dois a menos, mas também contra um rival descansando. Para mim, foram seis pontos, não três. Dou muito valor pela vontade do grupo", concluiu o técnico.

Pedro Souza / Atlético

  • Com 28 pontos em 23 jogos, o Atlético-MG assumiu provisoriamente a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O Galo volta a campo nesta terça-feira, em casa, contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília).

