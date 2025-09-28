Rogério Ceni rebate reclamações de Abel sobre gramado após derrota do Palmeiras: "Fica feio"

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, rebateu as reclamações de Abel Ferreira sobre o gramado da Arena Fonte Nova após a derrota do Palmeiras, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceni cutucou o rival sobre o gramado sintético de seu estádio e sobre o tipo de jogo.

"Acho que a cor estava muito feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. Para nós, prejudica mais porque jogamos desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós do que para eles", disse Ceni.

O que disse Abel Ferreira?

Após a partida, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre as condições do gramado da Fonte Nova. O treinador do Palmeiras, assim como fez antes do jogo, criticou a qualidade do campo e deixou entendido que o gramado foi responsável pelos problemas físicos de Lucas Evangelista e Piquerez.

Ambos saíram no primeiro tempo e já começaram o tratamento com gelo no banco de reservas. O meio-campista teve dores na coxa direita, enquanto o lateral se queixou de dores no joelho direito.

Rogério Ceni rebate críticas

"Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal? Concordo, tenho que concordar. Precisa melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado já é demais", pontuou Rogério Ceni.

Situação de Bahia e Palmeiras no Brasileiro

Com o resultado, o Bahia encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer no Brasileirão e se firmou no G6, ocupando o sexto lugar, com 40 pontos. Do outro lado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 11 jogos no torneio e segue em terceiro lugar, com 49 pontos.