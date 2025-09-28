Renato Augusto é homenageado pelo Corinthians, se emociona e ganha camisa das mãos de Garro
O Corinthians realizou uma bonita homenagem ao meio-campista Renato Augusto, ídolo do clube que anunciou a aposentadoria dos gramados aos 37 anos. A cerimônia aconteceu neste domingo, no gramado da Neo Química Arena, pouco antes da bola rolar para o duelo contra o Flamengo. Atual camisa 8 do Timão, Garro participou da ação.
Após o aquecimento das duas equipes, Renato Augusto, muito emocionado, entrou no estádio com a camisa do Corinthians pela última vez e foi ovacionado pela Fiel Torcida. O meio-campista foi homenageado com um vídeo de sua trajetória pelo clube, mostrado nos telões da Arena.
À beira do gramado, estiveram as três taças conquistadas pelo meia durante sua passagem pelo Corinthians: o Campeonato Paulista (2013), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Campeonato Brasileiro (2015). O ex-jogador posou para fotos com a família e recebeu uma placa personalizada das mãos do presidente Osmar Stabile.
"Eu só queria agradecer a vocês [torcida] por tudo que vocês fazem por mim. Espero que eu tenha correspondido à altura daquilo que vocês esperavam. Vocês vão estar para sempre no meu coração. Muito obrigado, eu amo muito vocês", discursou o ex-camisa 8, emocionado.
Renato Augusto, posteriormente, foi presenteado por Rodrigo Garro, atual camisa 8 do Corinthians, com a nova terceira camisa do Timão. O uniforme estava personalizado com o nome do ex-atleta e, é claro, com o histórico número 8.
Por fim, o meio-campista ainda adentrou o campo da Neo Química Arena com um bandeirão com seu nome e fotos dos momentos mais marcantes com a camisa do Timão. Ele mostrou a nova camisa preta e laranja para os torcedores e se despediu com um beijo no gramado.
Renato Augusto foi revelado pelo Flamengo, mas escreveu uma bonita história no Corinthians. O meio-campista ainda acumulou passagens por Bayer Leverkusen (Alemanha), Beijin Gouan (China) e Fluminense.
Em duas passagens pelo Corinthians, entre 2013 e 2015 e depois entre 2021 e 2023, Renato Augusto somou 243 jogos com a camisa do Timão, marcou 30 gols e deu 37 assistências. O meia ainda levantou três títulos e foi eleito o melhor jogador na conquista do Brasileirão de 2015.
Carreira de Renato Augusto
Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Renato Augusto ainda teve passagens por Bayer Leverkusen (Alemanha), Beijing Guoan (China) e Fluminense, além do Corinthians.
Com a camisa da Seleção Brasileira, o meia disputou 33 jogos, marcou seis gols e deu três assistências. Ele ainda foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na competição, participou de três partidas e balançou as redes uma vez.
Sem contar os títulos conquistados com a camisa do Timão, Renato Augusto também foi campeão Carioca (2007 e 2008) e da Copa do Brasil (2006) com o Flamengo, venceu uma Taça da China (2017/18) com o Beijing Guoan e levantou uma Recopa Sul-Americana (2024) com o Fluminense, seu último clube da carreira.
Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o meia conquistou o inédito ouro olímpico para o Brasil.
Próximos jogos do Corinthians
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)