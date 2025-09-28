Remo supera CRB em jogo com seis gols e sonha com G-4 na Série B
Mesmo saindo atrás do placar, o Remo conquistou uma vitória importante diante do CRB, por 4 a 2, na noite deste domingo, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no tradicional estádio Mangueirão, em Belém (PA).
Com o resultado, o Remo, que estava há três jogos sem vencer, chegou a 42 pontos, em sétimo lugar, ainda sonhando com o G-4, fechado pelo Coritiba, com 47. Já o CRB permanece com 40 pontos, em décimo lugar.
No primeiro tempo, o CRB abriu o placar aos 23 minutos com Matheus Ribeiro. Ele dominou a bola fora da área, pela direita, carregou para o meio e arriscou, marcando um golaço, no ângulo.
Aos 27 minutos, porém, o Remo chegou ao empate em gol de bola parada. Diego Hernández cobrou rasteiro e surpreendeu o goleiro, que ainda tocou na bola antes do gol.
Aos 34, a virada. Nico Ferreira fez boa jogada na esquerda e chutou. Matheus Albino defendeu, mas no rebote a bola explodiu em Fábio Alemão, que mandou contra o próprio gol.
No segundo tempo, o Remo manteve o ritmo e ampliou aos dez minutos. Após jogada na direita, Nico Ferreira recebeu dentro da área, rasteiro, e só teve o trabalho de completar para o gol.
Depois, aos 29, virou goleada. Caio Vinícius iniciou a jogada, acionando Janderson em velocidade pela esquerda, que devolveu na meia lua. Caio, com tranquilidade, chutou colocado no canto.
O CRB ainda descontou aos 48 com Breno Herculano, que recebeu na esquerda da área e chutou rasteiro no canto oposto, com categoria, mas não havia tempo para mais nada.
Pela 30ª rodada, o CRB volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h35, quando recebe o Avaí no Rei Pelé, em Maceió (AL). No domingo (dia 5), às 16h, o Remo visita o Operário-PR no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).
FICHA TÉCNICA
REMO 4 X 2 CRB
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Jorge; Caio Vinícius, Luan Martins (Nathan Camargo) e Jáderson (Giovanni Pavani); Diego Hernández (Janderson), Eduardo Melo (João Pedro) e Nicolás Ferreira (Pedro Castro). Técnico: Guto Ferreira.
CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Segóvia), Henri e Léo Campos; Higor Meritão (Gegê), Crystopher e Danielzinho (Luiz Fernando); Dadá Belmonte (William Pottker), Mikael (Breno Herculano) e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca.
GOLS - Matheus Ribeiro, aos 23, Diego Hernández, aos 27, e Fábio Alemão, contra, aos 34 minutos do primeiro tempo. Nicolás Ferreira, aos dez, e Caio Vinícius, aos 29 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luan Martins, Diego Hernández, João Pedro, Henri, Higor Meritão e Luiz Fernando.
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
PÚBLICO - 10.801 pagantes (14.136 presentes).
RENDA - R$ 310.190,00.
LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).