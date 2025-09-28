Remo bate CRB e volta a vencer após quatro rodadas na Série B

Neste domingo, no Estádio Mangueirão, o Remo venceu o CRB por 4 a 2, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar com Matheus Ribeiro, mas os azulinos viraram ainda no primeiro tempo com gols de Diego Hernández e um contra de Fábio Alemão. Na etapa final, Nicolás Ferreira e Caio Vinicius ampliaram e consolidaram o triunfo do Leão.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Remo encerrou um jejum de três rodadas (duas derrotas e um empate) e chegou aos 42 pontos, subindo para a sétima colocação da Série B, mantendo viva a esperança de encostar no G4. Já o CRB permanece com 40 pontos, e cai para o décimo lugar.

? Resumo do jogo

?? REMO 4 X 2 CRB ??



? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)



? Data: Domingo, 28 de setembro de 2025



? Horário: 18h (de Brasília)

Gols

? Matheus Ribeiro, aos 23' do 1ºT (CRB)



? Diego Hernández, aos 27' do 1ºT (Remo)



? Fábio Alemão (contra), aos 34' do 1ºT (CRB)



? Nicolás Ferreira, aos 10' do 2ºT (Remo)



?Caio Vinicius, aos 30 do 2ºT (Remo)



?Breno Herculano, aos 49 do 2ºT (CRB)

NICO FERREIRA AMPLIA PARA O REI DA AMAZÔNIAAAAAAAAAAA! VAMOOOOOOOOOS LEÃO! ?? ? Mayara Gomes / Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/JrSZ0j75EO ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 28, 2025

Como foi o jogo?

O duelo começou equilibrado, com chances dos dois lados, mas o CRB saiu na frente com um golaço de Matheus Ribeiro, em chute colocado de fora da área. O Remo, porém, reagiu rápido: Diego Hernández empatou em cobrança de falta, e minutos depois, em jogada de Nico, o goleiro Matheus Albino rebateu para cima de Fábio Alemão, que acabou marcando contra.

No segundo tempo, os azulinos voltaram mais ligados e ampliaram logo aos dez minutos, com Nicolás Ferreira completando cruzamento após bela triangulação ofensiva. Com a vantagem no placar, o Remo ampliou. Desta vez, aos 30 minutos, quando Janderson, ex-Corinthians, serviu Caio Vinicius, que deixou o quarto dos mandantes. Aos 49 minut, o CRB dominuiu com Breno Herculano. O jogador dominou a bola dentro da área e bateu na saída de Marcelo Rangel.

Próximos jogos

Remo

Operário x Remo (30ª rodada da Série B)



Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Estádio Germano Kruger

CRB

CRB x Avaí (30ª rodada da Série B)



Data e horário: 03/10/2025 (sexta), às 21h35



Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió