Remo bate CRB e volta a vencer após quatro rodadas na Série B
Neste domingo, no Estádio Mangueirão, o Remo venceu o CRB por 4 a 2, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar com Matheus Ribeiro, mas os azulinos viraram ainda no primeiro tempo com gols de Diego Hernández e um contra de Fábio Alemão. Na etapa final, Nicolás Ferreira e Caio Vinicius ampliaram e consolidaram o triunfo do Leão.
Situação da Tabela
Com a vitória, o Remo encerrou um jejum de três rodadas (duas derrotas e um empate) e chegou aos 42 pontos, subindo para a sétima colocação da Série B, mantendo viva a esperança de encostar no G4. Já o CRB permanece com 40 pontos, e cai para o décimo lugar.
? Resumo do jogo
?? REMO 4 X 2 CRB ??
? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
? Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
? Horário: 18h (de Brasília)
Gols
? Matheus Ribeiro, aos 23' do 1ºT (CRB)
? Diego Hernández, aos 27' do 1ºT (Remo)
? Fábio Alemão (contra), aos 34' do 1ºT (CRB)
? Nicolás Ferreira, aos 10' do 2ºT (Remo)
?Caio Vinicius, aos 30 do 2ºT (Remo)
?Breno Herculano, aos 49 do 2ºT (CRB)
Como foi o jogo?
O duelo começou equilibrado, com chances dos dois lados, mas o CRB saiu na frente com um golaço de Matheus Ribeiro, em chute colocado de fora da área. O Remo, porém, reagiu rápido: Diego Hernández empatou em cobrança de falta, e minutos depois, em jogada de Nico, o goleiro Matheus Albino rebateu para cima de Fábio Alemão, que acabou marcando contra.
No segundo tempo, os azulinos voltaram mais ligados e ampliaram logo aos dez minutos, com Nicolás Ferreira completando cruzamento após bela triangulação ofensiva. Com a vantagem no placar, o Remo ampliou. Desta vez, aos 30 minutos, quando Janderson, ex-Corinthians, serviu Caio Vinicius, que deixou o quarto dos mandantes. Aos 49 minut, o CRB dominuiu com Breno Herculano. O jogador dominou a bola dentro da área e bateu na saída de Marcelo Rangel.
Próximos jogos
Remo
Operário x Remo (30ª rodada da Série B)
Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Germano Kruger
CRB
CRB x Avaí (30ª rodada da Série B)
Data e horário: 03/10/2025 (sexta), às 21h35
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió