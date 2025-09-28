Rayan mira seleção em meio a jogo duro do Vasco com forte assédio europeu

Os holofotes estão sobre Rayan. Aos 19 anos, o promissor atacante do Vasco tem sido fortemente assediado pelo mercado europeu e, após não ter sido liberado pelo clube para o Mundial sub-20, mira agora a seleção brasileira principal.

Olheiros europeus e CBF em São Januário

Enquanto aguarda o que o futuro lhe reserva, Rayan tem atraído olhares importantes. Na vitória de ontem por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, por exemplo, olheiros de clubes europeus e representantes da CBF estiveram presentes e acompanharam de perto o jovem fazer um gol de cabeça e ser destaque novamente.

Pelo lado da seleção brasileira, estiveram o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, além de dois observadores-técnicos da comissão de Carlo Ancelotti.

Após o jogo, Rayan foi questionado sobre o sonho de vestir a Amarelinha, algo que está longe de ser uma novidade, já que passou por praticamente todas na base, mas não no profissional.

Sempre um sonho, estou trabalhando dia a dia. Se Deus quiser estarei lá.

Rayan

Vasco faz jogo duro com a Europa

A trajetória de Rayan no Vasco, pelo menos por agora, não irá durar muito. Isso é um fato. Porém, o clube tem feito jogo duro com os clubes europeus e não irá ceder em relação aos números estipulados que pretende negociar: 30 milhões de euros.

A análise do Cruz-maltino é a de que a valorização de Rayan ainda está em lastro de crescimento. E mais do que isso: o UOL apurou que a próxima janela de transferências não é a mais vantajosa financeiramente.

No cenário ideal, o Vasco pretende vender Rayan na segunda janela, que na Europa acaba pegando o início de temporada, quando surgem as ofertas maiores.

Algumas equipes europeias que já sondaram o clube, inclusive, já receberam esta sinalização por parte da diretoria.

Rayan, por sua vez, prefere deixar essas questões com o estafe. O jovem se mostra focado em seu trabalho no Vasco:

Deixo isso com meus empresários, prefiro focar no Vasco. Deixo com meu pai e meus empresários.

Rayan

Diniz: 'Desabrochando no momento em que a lista não está fechada'

Ex-treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz acredita que Rayan está no caminho certo para ser convocado. Ele destacou as múltiplas valências do atacante e frisou que a lista para a Copa do Mundo ainda não está fechada.

O Rayan, embora a concorrência seja grande, é um jogador extremamente diferente. Também se apropria do próprio talento. É decisivo, brilha, é um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. É alto, rápido, canhoto, chuta bem, passou a entrar na área e fazer gol de cabeça, ele recompõe bem, fecha bem. Pode jogar de ponta, falso 9, de 9, na outra ponta...