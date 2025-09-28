Topo

Esporte

Rafael Freitas, filho de Popó, é o autor de soco que nocauteou Wanderlei Silva

28/09/2025 11h02

A confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2 neste sábado, em São Paulo, ganhou novos contornos. O responsável por atingir o soco que nocauteou Wanderlei Silva na grande briga foi Rafael Freitas, um dos filhos de Popó.

Após novas imagens, divulgadas pela Rede Globo, é possível acompanhar os passos de Rafael até o momento em que ele atinge Wanderlei. Primeiro, o filho de Popó aparece durante a apresentação do pai, segurando um de seus cinturões, vestido com um terno e luvas brancas.

No momento da briga, Rafael sobe no ringue e vai diretamente para cima de Wanderlei, em quem ele desfere um forte soco na nuca. De início, Wanderlei não cai, mas aparenta ficar tonto. Alguns segundos depois, Rafael volta ao confronto contra o lutador, que é novamente acertado e desta vez cai imediatamente na lona.

Foto: Divulgação / Instagram

Após a agressão sofrida, Wanderlei Silva ficou com o rosto completamente ensanguentado e ficou alguns minutos desacordado. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e membro da equipe de Wanderlei, revelou que o brasileiro teve o nariz quebrado.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Popó quer selar paz com Wanderlei por preservação do boxe e propõe reflexão

Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha'

Fifa confirma Catar como sede da Copa Intercontinental 2025; Palmeiras e Flamengo buscam vaga

Rafael Freitas, filho de Popó, é o autor de soco que nocauteou Wanderlei Silva

Onde vai passar Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum: 'Só faz m...'

Marcelinho posta vídeo com Luxemburgo e sela a paz com ex-técnico: 'Importante é o perdão'

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Confusão no Spaten Fight Night gera troca de acusações entre lutadores; veja repercussão

Marc Márquez supera traumas, conquista a MotoGP pela 7ª vez e iguala Valentino Rossi