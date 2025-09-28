Rafael Freitas, filho de Popó, é o autor de soco que nocauteou Wanderlei Silva

A confusão generalizada que marcou o Spaten Fight Night 2 neste sábado, em São Paulo, ganhou novos contornos. O responsável por atingir o soco que nocauteou Wanderlei Silva na grande briga foi Rafael Freitas, um dos filhos de Popó.

Novas imagens da equipe da Globo trazem maior clareza sobre a briga generalizada que marcou o fim da luta principal do Spaten Fight Night. É possível identificar o autor do golpe que levou Wanderlei Silva à lona durante a confusão: Rafael Freitas, um dos filhos de Popó. #boxe pic.twitter.com/YjcSMl82em ? ge (@geglobo) September 28, 2025

Após novas imagens, divulgadas pela Rede Globo, é possível acompanhar os passos de Rafael até o momento em que ele atinge Wanderlei. Primeiro, o filho de Popó aparece durante a apresentação do pai, segurando um de seus cinturões, vestido com um terno e luvas brancas.

No momento da briga, Rafael sobe no ringue e vai diretamente para cima de Wanderlei, em quem ele desfere um forte soco na nuca. De início, Wanderlei não cai, mas aparenta ficar tonto. Alguns segundos depois, Rafael volta ao confronto contra o lutador, que é novamente acertado e desta vez cai imediatamente na lona.

Foto: Divulgação / Instagram

Após a agressão sofrida, Wanderlei Silva ficou com o rosto completamente ensanguentado e ficou alguns minutos desacordado. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e membro da equipe de Wanderlei, revelou que o brasileiro teve o nariz quebrado.