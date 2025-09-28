Presidente do Santos acredita em retorno de Neymar antes do fim do Brasileiro

Antes da bola rolar entre Santos e Red Bull Bragantino, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre a lesão do meia-atacante Neymar. O mandatário acredita em um retorno do craque antes do fim da liga nacional.

Teixeira minimizou a contusão de Neymar, que lida com um problema no músculo reto femoral da coxa direita, e a comparou com as dos meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo. Ambos também se recuperam de lesões musculares.

"Vamos fazer um exemplo claro no caso de contusões. O Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos consecutivos, contribuiu com a equipe. Temos jogadores, como no caso Bontempo e Victor Hugo, que são mais jovens, que estão com lesões semelhantes à do Neymar", disse o dirigente santista, em entrevista no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

"A questão da contusão para o Neymar cria-se uma repercussão maior, mas ela deve ser tratada igualmente como todos os demais atletas estão tratando. Queremos sempre evitar que isso aconteça, mas o Santos tem estrutura, tem um departamento de saúde capaz e equipamentos. Acredito que, pelo que temos de orientação do departamento médico, não temos essa previsão de até o término do Campeonato Brasileiro. Ele deverá retornar antes mesmo para contribuir com a equipe, assim como os demais atletas que tratam contusões semelhantes", completou.

Lesão de Neymar

O camisa 10 do Peixe teve constatada a lesão no último dia 19, pouco tempo antes do clássico contra o São Paulo, vencido pelo time da Vila Belmiro por 1 a 0. O jogador está em tratamento com o CEPRAF, sob orientação do Departamento Médico do Santos.

Antes da lesão, Neymar disputou dez dos últimos nove compromissos do Santos. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão. Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

A contusão é a terceira do craque desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, são 21 partidas, com seis gols e três assistências.