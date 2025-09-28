Prazer, Flaco: Atacante comemora reconhecimento na Argentina próximo à Copa

Flaco López está no Palmeiras desde junho de 2022 e, mesmo antes de se tornar um dos principais nomes do time, se tornou uma cara conhecida no futebol brasileiro rapidamente.

Hoje, o atacante de 24 anos é protagonista e artilheiro isolado da equipe no ano com 19 gols (com muitos jogos até o fim da temporada), e seu sucesso no Alviverde tem feito barulho na Argentina. Em entrevista ao UOL, o jogador revelou que o reconhecimento em seu país foi o que mais lhe assustou em nesta nova fase.

O que ele disse

Eu me surpreendi muito com a repercussão que tive na Argentina. Talvez o futebol brasileiro não é tão visto lá e esse jogo [contra o River Plate] me deu oportunidade de os torcedores argentinos que não me conheciam e que não conheciam o Palmeiras, de ver quão grande é o Palmeiras, e o bom futebol que a gente pratica. O que mais me surpreendeu foi isso.

Flaco López

"Eu nunca tinha reparado esse nível de que não se vê tanto o futebol brasileiro. Depois desse jogo, a repercussão que teve lá foi espetacular para a gente e pessoalmente também. Deu muita moral para mim", acrescentou.

Flaco López foi destaque na imprensa argentina pelas atuações nos dois jogos contra o River Plate. Ele deu uma bela assistência para Vitor Roque no jogo de ida na Argentina, e marcou dois gols na volta — um deles um golaço.

O argentino caminha para fazer a melhor temporada da carreira em 2025, e os números (19 gols e 4 assistências em 48 jogos) chamaram a atenção do técnico Scaloni. Ele foi convocado pela seleção para as duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Flaco não disputou um minuto sequer pela seleção mas, segundo ele, só por estar ao lado de Lionel Messi e "outros monstros" durante os treinamentos já tornaram o momento mais do que especial.

"Foi especial para mim, ver todos os monstros que estão lá e poder sentar ao lado deles já é uma honra para mim. É normal um jogador querer jogar sempre, ainda passando por momentos tão bons assim. Mas faz parte do processo. Eu sempre me preparo para jogar e para quando os treinadores precisarem. Seja na seleção ou no Palmeiras, por 5 ou 90 minutos, eu vou estar preparado", disse Flaco.

Lionel Messi e Flaco López durante treino da seleção argentina Imagem: Reprodução/AFA

"Ele é um ídolo para todas as pessoas que gostam do futebol da minha geração. É o melhor jogador da história do futebol. É claro que a gente fica olhando nos treinos tudo o que ele faz, faz tudo tão fácil, mas depois é um pouco complicado fazer igual, né? (risos) Mas muito feliz por participar também do último jogo nas Eliminatórias. Eu sou um abençoado por ter compartilhado isso e, cara, eu só agradeço", acrescentou.

A boa repercussão na Argentina é um trunfo de Flaco para seguir na briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Além do destaque no Palmeiras, o fator físico também ajuda o atacante palmeirense: os outros centroavantes convocados pela seleção argentina na última data Fifa foram Lautaro Martínez (1,74 m) e Julian Álvarez (1,70 m), Flaco López tem 1,88 m e vai bem no jogo aéreo — o que hoje a atual campeã mundial não tem no setor ofensivo.

Assista a entrevista com Flaco López na íntegra