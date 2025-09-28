Topo

Esporte

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

São Paulo

28/09/2025 01h05

Uma vergonha. Uma selvageria. Um desrespeito ao boxe. É desta forma que será lembrada a vitória de Acelino Popó Freitas sobre Wanderlei Silva por desclassificação no quarto assalto, em evento realizado neste sábado, em São Paulo.

Depois de Wanderlei, um astro do MMA, distribuir cabeças e golpes ilegais durante a luta, na qual foi totalmente dominado pelo tetracampeão de boxe, as duas equipes brigaram em cima do ringue, juntamente com os dois lutadores.

O final foi uma decepção ao público seleto presente, para a Spaten (patrocinadora do evento) e um 'golpe baixo' para a Rede Globo, que destacou durante toda a semana um espaço especial em sua programação. Mas o grande derrotado da noite foi o boxe.

O deprimente e lamentável acontecimento mostra que eventos 'pseudo-profissionais' precisam ser repensados para que, além de fazer o boxe perder de novo a credibilidade tão duramente conquistada com a mídia, não se tornem um mau exemplo para os fãs da modalidade, cujo apelido é 'nobre arte'.

