Popó vence Wanderlei Silva por desclassificação em noite caótica no Spaten Fight Night

O tão aguardado duelo entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, realizado na noite deste sábado (27), em São Paulo, terminou em confusão e frustração. Na luta principal do Spaten Fight Night 2, o tetracampeão mundial de boxe levou a melhor após a arbitragem desclassificar Wanderlei no quarto round, em razão de repetidas infrações.

O combate começou intenso. Wanderlei, em sua estreia no boxe, partiu para cima logo nos primeiros segundos, tentando encurralar Popó nas cordas. O baiano, no entanto, mostrou experiência e respondeu com golpes precisos, assumindo o controle do primeiro assalto.

No segundo round, Popó acelerou o ritmo, obrigando Wanderlei a recuar e até sentir os impactos, chegando a cair. O ídolo do MMA esboçou reação, mas não conseguiu frear a pressão do adversário.

O terceiro assalto marcou a virada no clima da luta. Wanderlei aplicou uma cabeçada em Popó, seguida de uma joelhada, o que levou à primeira paralisação do árbitro. O "Cachorro Louco" voltou a repetir a infração, levando nova punição e o desconto de pontos. O clima esquentou ainda mais após a campainha, quando os dois seguiram trocando socos mesmo após o gongo.

No quarto round, a tensão explodiu. Wanderlei voltou a desobedecer o árbitro, insistindo no clinche e aplicando mais uma cabeçada em Popó, que sentiu o golpe. A arbitragem então interrompeu o combate e decretou a desclassificação do ex-lutador do UFC, garantindo a vitória ao baiano por volta de 1min34s do assalto.

O anúncio oficial, porém, não encerrou a confusão. Integrantes das duas equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do ginásio. Wanderlei deixou a arena sangrando após ser nocauteado, enquanto Popó foi declarado vencedor diante de um público perplexo com as "cenas lamentáveis".

Outros resultados do evento

Além do duelo principal, a noite contou com a defesa de cinturão de Beatriz Ferreira, que derrotou a uruguaia Maira Moneo por decisão unânime, e com a vitória de Hebert Conceição sobre Yamaguchi Falcão, também por decisão unânime, conquistando o cinturão brasileiro dos super-médios.