Popó quer selar paz com Wanderlei por preservação do boxe e propõe reflexão

Acelino Popó Freitas voltou a usar seu perfil nas redes sociais para se manifestar sobre a briga generalizada que aconteceu na noite de ontem no Spaten Fight Night

O que aconteceu

O boxeador deu sua versão do que ocorreu dentro do ringue desde o início do confronto com Wanderlei Silva. Popó diz que sofreu golpes ilegais e foi vítima de atitudes que "feriram o espírito do esporte".

Popó novamente pediu desculpas pela pancadaria envolvendo membros das duas equipes ao final da luta e disse pediu reflexão. Ele propôs que "se levante o espírito nobre do boxe" para que prevaleça o respeito e perdão.

O veterano lutador ainda disse estar disposto a fazer as pazes com Wanderlei Silva pela preservação do boxe e ressaltou que a carreira de ambos deve ser respeitada. No entanto, ele não citou Fabrício Werdum, também lutador e membro do estafe de Wanderlei, a quem fez duras críticas ainda na madrugada de hoje.

Leia o texto divulgado por Popó na íntegra

No Spaten Fight Night, ao vivo para todo o Brasil, o ringue — templo da arte nobre — foi tomado por um vendaval inesperado.

O combate entre Wanderlei Silva e Acelino "Popó" Freitas, que deveria celebrar o boxe, terminou marcado por golpes ilegais e atitudes que feriram o espírito do esporte. Wanderlei foi desclassificado.

O anúncio virou caos: gritos, insultos e pancadaria generalizada.

Popó, tentando apaziguar, acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera.

No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva.

E a violência extravasou: continuou na saída da arena, nas ruas, diante dos veículos.

Agora é hora de reflexão.

Que se levante mais alto o espírito nobre do boxe. Que prevaleça o respeito, o pedido de perdão, o aperto de mãos, o abraço sincero.

Wand (wandfc), estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas — pela pacificação e preservação do boxe. Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós.

Nenhum de nós queria o final que se sucedeu. Mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo.

Que todos respeitem a nossa história -- a minha e a sua.