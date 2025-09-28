Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum: 'Só faz m...'

Acelino 'Popó' Freitas se posicionou sobre a confusão generalizada no ringue da Spaten Fight Night, após a luta com Wanderlei Silva. Popó se desculpou com o público e criticou Fabrício Werdum, membro da equipe de Wand.

O que aconteceu

Em vídeo publicado nas redes sociais, Popó começou se desculpando com o público pela confusão após a luta:

Primeiro, pedir desculpa para vocês. Eu procurei dar o meu melhor possível, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, aqui dá para ver.

Popó, mostrando os ferimentos no rosto.

Explicando a confusão, Popó afirmou que tomou um soco do treinador de Wanderlei Silva, e se dirige ao Cachorro Louco:

Quando acabou a luta, que o árbitro desclassificou Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco. Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Nossa briga foi eu e você, em cima do ringue. Se você deu cabeçada, de boa, tô nem aí.

Popó, sobre a confusão generalizada após a luta.

Na sequência, Popó detona Werdum, afirmando que o ex-lutador teve uma atitude covarde e que tomou um mata-leão de um membro da equipe de Wand:

Infelizmente, o Werdum covardemente invadiu o ringue, junto com seu filho, e foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém te deu um soco, estão falando que foi Iago, não tem nada a ver. Tentamos fazer uma entrega perfeita e acabo apanhando do treinador dele, outro cara tentou me dar um mata-leão, quase me apaga, depois de ter tomado cabeçada, um monte de coisa. Mas, tudo bem

Popó, criticado a equipe de Wanderlei Silva.

Popó se desculpou com os patrocinadores do evento, e seguiu atacando Werdum, afirmando que o ex-campeão do UFC 'só faz merda':

A gente não teve culpa de nada. Não sei para que merda esses caras botaram o Werdum nesse evento, esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha, cara! Se eu fosse você, tinha vergonha.Você que veio para cima de mim, tem um vídeo gravado, você em cima de mim, querendo me bater. Mas, Deus sabe o que faz.

Popó, sobre a atitude de Fabrício Werdum.

Veja o posicionamento de Popó: