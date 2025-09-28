Topo

Esporte

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum: 'Só faz m...'

Popó reclama de cabeçada de Wanderlei Silva em luta - William Lucas/Inovafoto
Popó reclama de cabeçada de Wanderlei Silva em luta Imagem: William Lucas/Inovafoto
do UOL

Colaboração para o UOL

28/09/2025 10h35

Acelino 'Popó' Freitas se posicionou sobre a confusão generalizada no ringue da Spaten Fight Night, após a luta com Wanderlei Silva. Popó se desculpou com o público e criticou Fabrício Werdum, membro da equipe de Wand.

O que aconteceu

Em vídeo publicado nas redes sociais, Popó começou se desculpando com o público pela confusão após a luta:

Relacionadas

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Kasparov se compara a Pelé e Maradona, mas admite: hoje, não teria chance

Harlem Globetrotters chega a SP durante turnê de 10 mil km pelo Brasil

Primeiro, pedir desculpa para vocês. Eu procurei dar o meu melhor possível, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, aqui dá para ver.
Popó, mostrando os ferimentos no rosto.

Explicando a confusão, Popó afirmou que tomou um soco do treinador de Wanderlei Silva, e se dirige ao Cachorro Louco:

Quando acabou a luta, que o árbitro desclassificou Wanderlei, o treinador dele foi para cima de mim, me deu um soco. Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Nossa briga foi eu e você, em cima do ringue. Se você deu cabeçada, de boa, tô nem aí.
Popó, sobre a confusão generalizada após a luta.

Na sequência, Popó detona Werdum, afirmando que o ex-lutador teve uma atitude covarde e que tomou um mata-leão de um membro da equipe de Wand:

Infelizmente, o Werdum covardemente invadiu o ringue, junto com seu filho, e foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém te deu um soco, estão falando que foi Iago, não tem nada a ver. Tentamos fazer uma entrega perfeita e acabo apanhando do treinador dele, outro cara tentou me dar um mata-leão, quase me apaga, depois de ter tomado cabeçada, um monte de coisa. Mas, tudo bem
Popó, criticado a equipe de Wanderlei Silva.

Popó se desculpou com os patrocinadores do evento, e seguiu atacando Werdum, afirmando que o ex-campeão do UFC 'só faz merda':

A gente não teve culpa de nada. Não sei para que merda esses caras botaram o Werdum nesse evento, esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha, cara! Se eu fosse você, tinha vergonha.Você que veio para cima de mim, tem um vídeo gravado, você em cima de mim, querendo me bater. Mas, Deus sabe o que faz.
Popó, sobre a atitude de Fabrício Werdum.

Veja o posicionamento de Popó:

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum: 'Só faz m...'

Marcelinho posta vídeo com Luxemburgo e sela a paz com ex-técnico: 'Importante é o perdão'

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Confusão no Spaten Fight Night gera troca de acusações entre lutadores; veja repercussão

Marc Márquez supera traumas, conquista a MotoGP pela 7ª vez e iguala Valentino Rossi

Transmissão ao vivo de Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Popó culpa Werdum por briga generalizada após luta de boxe: 'Esse cara só faz m****'

Alex Poatan pede ajuda dos fãs para definir uniforme e corte de cabelo para o UFC 320

São Paulo x Ceará: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Sem Neymar, Santos quer 2ª vitória seguida contra Red Bull Bragantino por embalo no Brasileiro

Corinthians busca reabilitação no Brasileiro contra o Flamengo em meio a protestos