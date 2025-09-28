Popó culpa equipe de Wanderlei Silva por confusão e detona Werdum: "Covarde"

Não demorou muito para que Acelino 'Popó' Freitas se pronunciasse sobre o incidente ocorrido no final de sua luta contra Wanderlei Silva no 'Spaten Fight Night 2', realizado no último sábado (27), em São Paulo (SP). Através de um comunicado publicado em vídeo no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o tetracampeão mundial de boxe culpou a equipe do seu adversário pela confusão generalizada em cima do ringue e fez questão de criticar um integrante em especial do 'Time Wanderlei': o ex-campeão peso-pesado do UFC Fabrício Werdum.

De acordo com o baiano, foi a equipe adversária, liderada por Werdum e Thor Silva, filho de Wanderlei, quem invadiu o ringue procurando confusão após o término do combate. Popó também acusou André Dida, treinador do ex-UFC, de agredi-lo, e negou veemente que o responsável por aplicar o soco que nocauteou o 'Cachorro Louco' durante a briga seja seu filho Iago Freitas.

"Pedir desculpas para o pessoal da Ambev, da Spaten, mas a gente não teve culpa de nada. Covardemente foi a equipe dele. Infelizmente, o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com seu filho (Thor Silva, filho de Wanderlei), foi para cima de todo mundo. E não sei para que m*** esses caras botaram o Werdum nesse evento, esse cara só faz m*** nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha cara. Se eu fosse você, tinha vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater", alegou Popó.

Reações divididas

O vídeo publicado por Popó gerou reações divididas do público - assim como a briga em si. Enquanto parte dos comentários na publicação demonstravam solidariedade ao tetracampeão mundial, houve também quem o acusasse de mentir sobre os fatos, já que, pelas imagens, é possível ver que membros da sua equipe tiveram participação direta no início da confusão.

Entenda o caso

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, que vestia terno e veio da plateia, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

Pronunciamento de Popó na íntegra:

"Fala, pessoal. Eu preciso vir aqui fazer esse pronunciamento do acontecido. Primeiro, pedir desculpas para vocês. Eu procurei dar o meu melhor, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe, infelizmente eu tomei três cabeçadas. E quando encerrou a luta, que o árbitro desclassificou o Wanderlei pelas três cabeçadas que ele deu, o treinador dele foi para cima de mim e me deu um soco, me machucou muito.

Mas, Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com equipe, a nossa briga foi eu e você em cima do ringue. Se você deu cabeçada, de boa, não estou nem aí. Mas, infelizmente, o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com seu filho, foi para cima de todo mundo. Eu vi que alguém também te deu um soco. Tem nada a ver com Iago (meu filho), as pessoas estão falando que foi Iago, não tem nada a ver com Iago, ele estava de camisa verde junto com a minha equipe.

Ninguém agrediu ninguém da minha equipe. Só quero que tudo se acalme. Pedir desculpas a vocês, a gente tentou fazer uma entrega perfeita para vocês, e eu acabo apanhando do treinador dele, do nada. Um outro cara ainda tentou me dar um mata-leão, quase me apaga, depois de ter tomado cabeçada. Mas tudo bem. Deus sabe o que faz.

Pedir desculpas para o pessoal da Ambev, da Spaten, mas a gente não teve culpa de nada. Covardemente foi a equipe dele. E não sei para que m*** esses caras botaram o Werdum nesse evento, esse cara só faz m*** nos eventos dos outros. Werdum, tenha vergonha cara. Se eu fosse você, tinha vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater".

