Pelo Paulistão feminino, Santos é derrotado pela Ferroviária
O domingo não começou bem para o torcedor santista. Na manhã deste domingo, o Santos foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 1, no Estádio Doutor Jayme Cintra, pela décima rodada do Paulistão feminino.
O gol das Sereias da Vila foi marcado por Rafa Andrade. Porém, do lado da Ferroviária, Natália Vendito e Júlia Beatriz fizeram para as visitantes.
Com a derrota, o Santos permanece ainda fora da zona de classificação à próxima fase. As Sereias estão no sexto lugar, com nove pontos em nove jogos. Por sua vez, a Ferroviária assumiu a terceira posição, com 17 pontos em dez partidas.
O Santos volta a campo pela competição já nesta quinta-feira, quando recebe o RB Bragantino, às 17h (de Brasília).
A Ferroviária irá focar agora na Copa Libertadores feminina, onde estreará nesta quinta-feira, às 20h, contra o Adiffem-VEN. Além das venezuelanas, Alianza Lima-PER e Boca Juniors-ARG estão presentes o Grupo B da competição junto com as paulistas.
Ainda neste domingo, a equipe masculina do Santos entrará em campo contra o RB Bragantino. O Peixe enfrenta o Massa Bruta a partir das 18h30, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.