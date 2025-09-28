Palmeiras visita Bahia para ampliar série invicta no Brasileirão

Classificado para as semifinais da Libertadores, na melhor fase no ano e em paz com a torcida, o Palmeiras visita o Bahia neste domingo disposto a ampliar seu ótimo aproveitamento no Brasileirão. A bola rola às 16h na Arena Fonte Nova para o duelo da 25ª rodada do torneio.

Único time que não perde há 11 partidas no Brasileirão, o Palmeiras ostenta a atual maior série invicta do torneio e vem de duas goleadas em casa sobre Inter e Fortaleza. Na temporada, considerando os duelos da Libertadores, são quatro triunfos seguidos e dez jogos invictos. São quase dois meses desde a última derrota, para o Corinthians, resultando na eliminação na Copa do Brasil.

A fase é excelente, mas o time segue atrás de Cruzeiro e Flamengo na tabela do Brasileirão, embora tenha dois jogos a menos em relação ao rival mineiro e um em relação à equipe carioca. Portanto, se fizer sua parte, não precisa nem depender de tropeços dos dois oponentes para assumir a ponta. São 49 pontos para o time de Abel Ferreira, o terceiro colocado.

"Tivemos uma reformulação muito grande, estamos nesse processo ainda de gerar esse elenco bem unido, bem forte. Espero que possamos continuar por esse caminho, chegar ao final da temporada e levantar mais um caneco", afirmou o lateral-esquerdo Piquerez, preparado para ser um dos líderes do elenco desde que atletas de longo tempo de casa, como Marcos Rocha e Mayke, deixaram o clube.

Ele divide o posto com Weverton, Raphael Veiga e Gustavo Gómez, este que é o capitão do time. O zagueiro paraguaio, aliás, não deve jogar em Salvador. Uma pancada no rosto fez o atleta deixar o duelo com o River no segundo tempo e ser levado ao hospital.

O defensor publicou uma foto em que mostra o olho roxo e inchado, mas diz estar bem, uma vez que exames não constataram fratura ou problema mais grave. É improvável, porém, que jogue. Bruno Fuchs, neste caso, será o titular ao lado de Murilo. Micael, o outro reserva, está suspenso.

Sexto colocado, com 37 pontos, o Bahia vive não ganha há quatro jogos e vive sem maior jejum na temporada. Foi superado por Vasco e Cruzeiro, empatou com o Ceará e sofreu derrota para o Fluminense que o tirou da Copa do Brasil.

Trata-se de um momento sensível para a equipe baiana, que, depois do Palmeiras, visita o Botafogo, seu concorrente na disputa por uma vaga na Libertadores, e recebe o líder Flamengo na sequência. Jean Lucas, suspenso, é o principal desfalque para Rogério Ceni. "O campeonato não para, e nós temos uma sequência muito pesada", constatou o técnico.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Sanabria, Willian José e Michel Araújo. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).