Palmeiras terá Gómez titular e duas mudanças contra o Bahia; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Bahia, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Para a partida, o técnico Abel Ferreira fez duas mudanças em relação ao time que venceu o River Plate na quarta-feira e avançou à semifinal da Libertadores. Emiliano Martínez começa jogando na vaga de Aníbal Moreno, que fica no banco, enquanto Giay substitui Khellven (trauma no pé). Gustavo Gómez, que havia sofrido um inchaço no olho contra o River, será titular.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira.

Os outros desfalques para Abel Ferreira são o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e o zagueiro Micael (suspenso).

Escalação do Bahia

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Nestor, Everton Ribeiro, Kayky e Sanabria; Willian José.



Técnico: Rogério Ceni

O treinador do Bahia, Rogério Ceni, lida com os seguintes desfalques: Jean Lucas (suspenso), David Duarte, Erick Pulga, Erick, Ruan Pablo e João Paulo (lesionados). Ademir, recuperado de lesão, volta ao time e começa no banco.

Situações de Bahia e Palmeiras no Brasileirão

De um lado, o Bahia é o sexto colocado no Brasileirão, com 37 pontos, e quer se firmar no G6 da competição. No entanto, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni vive um momento de instabilidade no torneio e não vence há quatro partidas, com três derrotas e um empate. O último triunfo do Bahia foi há mais de um mês, quando venceu o Santos, por 2 a 0, pela 21ª rodada.

O Palmeiras, por sua vez, briga na ponta da tabela e pode assumir a liderança. Para isso, precisa vencer e torcer pelo tropeço do Flamengo, que enfrenta o Corinthians às 20h30. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos em 22 jogos. O time de Abel Ferreira defende uma invencibilidade de 11 jogos no torneio: oito vitórias e três empates.

Arbitragem de Bahia x Palmeiras