Topo

Esporte

Palmeiras tenta aproveitar instabilidade do Bahia para ampliar boa sequência como visitante

28/09/2025 06h00

Depois de garantir a vaga na semifinal a Copa Libertadores, o Palmeiras virou a chave para o Campeonato Brasileiro e quer manter sua sequência invicta para se aproximar cada vez mais da liderança. Neste domingo, o time de Abel Ferreira tenta aproveitar o momento de baixa do Bahia para ampliar seu aproveitamento como visitante.

Palmeiras e Bahia se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Palmeiras é visitante indigesto

O Palmeiras tem sido um visitante indigesto nesta temporada. O Verdão é o time de primeira divisão com mais vitórias como visitante no mundo em 2025, com 18, deixando para trás equipes como Paris Saint Germain e Barcelona, com 17 e 16, respectivamente, cada um.

Somando Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como visitante entre todos os clubes que disputam a Série A do Brasileiro. Longe de seus domínios, o Verdão conquistou 18 vitórias, sofreu cinco empates e duas derrotas em 25 jogos.

Aproveitamento do Palmeiras como visitante no Brasileirão

Nesta edição de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como visitante: 76,67%. São sete vitórias (Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco, Bragantino, Fluminense e Botafogo), dois empates (Mirassol e Vitória) e apenas uma derrota (Cruzeiro) em 10 jogos, seguido pelo Flamengo, com 66,67% além de ser o único a marcar gol em 100% dos jogos fora de casa (seguido pelo Mirassol, com 91,67%).

Bahia não vence há quatro jogos no Brasileirão

O Bahia, vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro e não vence há quatro jogos. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni, neste recorte, tem três derrotas e um empate. Na última rodada, foi derrotado pelo Vasco, por 3 a 1, em São Januário.

Ainda neste mês, o Tricolor de Aço foi eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, nas quartas de final, mas foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Confiança, por 9 a 1 no placar agregado. No Brasileirão, o Bahia é o sexto colocado, com 37 pontos, mas pode deixar o G6 da competição em caso de novo tropeço.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos. O Verdão tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas também possui um jogo a menos. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Artilheiro do Santos, Guilherme vive segunda temporada com mais gols na carreira

Contra o Flamengo, Corinthians busca quebrar marca negativa no Brasileiro contra rivais do G6

Imbatível? Palmeiras não perdeu jogos com dupla "Flaco-Roque" titular

Lesão de Ferraresi abre caminho para Tolói se firmar como titular do São Paulo

Sem medo do chão de Do Bronx, Mateusz Gamrot prevê luta épica no UFC Rio

Palmeiras visita Bahia para ampliar série invicta no Brasileirão

Fluminense estreia Luis Zubeldía em clássico contra o Botafogo no Brasileirão

Luciano vai de herói a vilão e tem Brasileiro para refazer imagem com a torcida

Palmeiras tenta aproveitar instabilidade do Bahia para ampliar boa sequência como visitante

Com ausência de Frías, Alexis Duarte pode ganhar chance e estrear pelo Santos

Corinthians mira recuperação na Arena e tenta melhorar números como mandante no Brasileiro