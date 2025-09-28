Palmeiras tenta aproveitar instabilidade do Bahia para ampliar boa sequência como visitante

Depois de garantir a vaga na semifinal a Copa Libertadores, o Palmeiras virou a chave para o Campeonato Brasileiro e quer manter sua sequência invicta para se aproximar cada vez mais da liderança. Neste domingo, o time de Abel Ferreira tenta aproveitar o momento de baixa do Bahia para ampliar seu aproveitamento como visitante.

Palmeiras e Bahia se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Palmeiras é visitante indigesto

O Palmeiras tem sido um visitante indigesto nesta temporada. O Verdão é o time de primeira divisão com mais vitórias como visitante no mundo em 2025, com 18, deixando para trás equipes como Paris Saint Germain e Barcelona, com 17 e 16, respectivamente, cada um.

Somando Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como visitante entre todos os clubes que disputam a Série A do Brasileiro. Longe de seus domínios, o Verdão conquistou 18 vitórias, sofreu cinco empates e duas derrotas em 25 jogos.

Aproveitamento do Palmeiras como visitante no Brasileirão

Nesta edição de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como visitante: 76,67%. São sete vitórias (Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco, Bragantino, Fluminense e Botafogo), dois empates (Mirassol e Vitória) e apenas uma derrota (Cruzeiro) em 10 jogos, seguido pelo Flamengo, com 66,67% além de ser o único a marcar gol em 100% dos jogos fora de casa (seguido pelo Mirassol, com 91,67%).

Bahia não vence há quatro jogos no Brasileirão

O Bahia, vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro e não vence há quatro jogos. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni, neste recorte, tem três derrotas e um empate. Na última rodada, foi derrotado pelo Vasco, por 3 a 1, em São Januário.

Ainda neste mês, o Tricolor de Aço foi eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, nas quartas de final, mas foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Confiança, por 9 a 1 no placar agregado. No Brasileirão, o Bahia é o sexto colocado, com 37 pontos, mas pode deixar o G6 da competição em caso de novo tropeço.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos. O Verdão tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas também possui um jogo a menos. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates.