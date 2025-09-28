Palmeiras pode assumir a liderança do Brasileirão? Veja contas e cenários

O Palmeiras entra em campo neste domingo podendo ganhar mais do que os três pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira pode assumir a liderança da competição se vencer o Bahia, em duelo que acontece na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada da competição.

A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Mas, apenas a vitória não dá a pontada tabela ao Verdão. O time paulista também precisa secar o Flamengo.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras é, atualmente, o terceiro colocado na tabela, com 49 pontos conquistados, tendo três jogos a menos que o Cruzeiro, vice-líder, com 50, e um a menos que o líder Flamengo, que tem 51 pontos. A Raposa já entrou em campo na rodada e perdeu do Vasco, por 2 a 0, em São Januário.

O que o Palmeiras precisa para assumir a liderança?

Para chegar à liderança do Brasileirão, o Palmeiras precisa, primeiro, vencer o Bahia por qualquer placar. Com isso, chegaria a 52 pontos, superando os atuais líder e vice-líder, Flamengo (51) e Cruzeiro (50). Depois, será necessário torcer por um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena.

Se o time carioca perder, se mantém com 51 pontos e seria ultrapassado pelo Verdão nos próprios pontos. Em caso de empate, ficaria com a mesma pontuação do Palmeiras, mas também seria superado pelo rival, que chegaria a 16 vitórias, uma a mais que o Rubro-Negro. Assim, o time paulista superaria o time carioca no primeiro critério de desempate.

Ou seja, uma vitória do Verdão combinada com uma derrota ou empate do Flamengo garante a liderança ao time de Abel Ferreira.

Sequência do Palmeiras no Brasileirão

A equipe alviverde defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates. Depois de pegar o Bahia, o Palmeiras recebe o Vasco, na próxima semana, no Allianz Parque.