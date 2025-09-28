Palmeiras fará reclamação formal na CBF sobre gramado da Fonte Nova

O gramado da Arena Fonte Nova foi alvo de fortes críticas do Palmeiras, que prometeu fazer reclamação formal à CBF sobre as condições do campo que foi palco da derrota palmeirense por 1 a 0 diante do Bahia, neste domingo. O duelo foi válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, revelou à reportagem da TV Globo que entraria com essa reclamação assim que o duelo terminasse. Na visão do Palmeiras, reforçada pelo técnico Abel Ferreira, a condição do gramado foi culpada pelos problemas de Lucas Evangelista e Piquerez, que viraram preocupações no clube.

Depois das críticas ao gramado, o técnico Rogério Ceni criticou a reclamação do clube paulista e citou o sintético, tipo de grama utilizada no Allianz Parque, estádio do Verdão.

Lesões foram culpa do gramado?

Lucas Evangelista deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo. O meio-campista sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado de maca. Aníbal Moreno assumiu a vaga. Dez minutos depois, Piquerez reclamou de dores no joelho direito e também deixou o campo para a entrada de Jefté. Ambos começaram o tratamento com gelo no banco de reservas.

A dupla será reavaliada e, portanto, são dúvidas para o próximo compromisso do Palmeiras. Além deles, estão no DM o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Vasco



Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Situação de Bahia e Palmeiras no Brasileiro

Com o resultado, o Bahia encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer no Brasileirão e se firmou no G6, ocupando o sexto lugar, com 40 pontos. Do outro lado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 11 jogos no torneio e segue em terceiro lugar, com 49 pontos.