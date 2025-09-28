Palmeiras atropela São Paulo e segue caça ao líder no Paulistão feminino

O Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo neste domingo, por 3 a 0, no Estádio Municipal de Santana de Paraníba, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista feminino. Os gols do Verdão foram marcados por Brena (2) e Amanda Gutierres.

Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança do Paulistão feminino, com 22 pontos, atrás somente do líder Corinthians, com 27 tentos. Já o São Paulo aparece em quarto lugar, com 14 pontos.

Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais da competição. Faltam somente quatro rodadas para o fim da primeira fase.

O jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos com Brena, que cobrou falta com maestria, no cantinho, sem chances para a goleira do São Paulo, que se esticou toda, mas não conseguiu alcançar a bola.

Já no segundo tempo, mais precisamente aos 14 minutos, o Palmeiras ampliou. Amanda Gutierres fez boa jogada individual, invadiu a área e bateu firme, a goleira do São Paulo deu rebote e Brena marcou novamente, aproveitando o fato da zagueira tricolor ter tentado afastar o perigo e batido em cima da atacante palmeirense.

Antes do apito final, o Palmeiras ainda marcou o terceiro gol para sacramentar a vitória tranquila sobre o São Paulo. Aos 39 minutos, Amanda Gutierres recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, com efeito, para dar números finais à tranquila vitória do Verdão sobre o Tricolor no Choque-Rei feminino.