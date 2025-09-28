Topo

Onde vai passar São Paulo x Palmeiras pelo Paulistão Feminino? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 12h00

São Paulo e Palmeiras duelam hoje, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela 10ª rodada do Paulistão Feminino.

Onde assistir? Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida. A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Gabriel Sá.

O São Paulo chega confiante após garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina. O Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 1 na fase anterior.

No Paulistão, a equipe ainda busca retomar o caminho das vitórias e não vence há três partidas. Na última rodada, empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1.

O Palmeiras também está na semifinal da Copa do Brasil Feminina, após golear o Sport por 5 a 0. No Paulistão, o Verdão soma três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre a Ferroviária na rodada passada.

São Paulo x Palmeiras -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 28 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Santana de Parnaíba (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e canal do UOL Esporte no YouTube transmitem a partida

