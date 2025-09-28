Onde vai passar Red Bull Bragantino x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Red Bull Bragantino e Santos duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Red Bull Bragantino vem de três jogos sem vitória e tenta se recuperar. O Massa Bruta visitou o Cruzeiro e foi superado por 2 a 1 na rodada passada.
O Santos vem de três jogos sem perder e voltou a conquistar três pontos na rodada passada. A equipe de Juan Pablo Vojvoda venceu o clássico contra o São Paulo por 1 a 0.
Red Bull Bragantino x Santos -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)