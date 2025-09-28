Onde vai passar Grêmio x Vitória pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grêmio e Vitória entram em campo hoje, às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio vem de dois jogos sem perder. A equipe de Mano Menezes empatou com o Botafogo em 1 a 1 no meio de semana, em confronto adiado da 16ª rodada.

O Vitória vem de duas derrotas seguidas e precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento. O Leão perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na rodada passada.

Grêmio x Vitória -- Campeonato Brasileiro