Onde vai passar Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Fluminense e Botafogo duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? TV Globo (TV aberta para —RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view).
O Fluminense vem de uma vitória no nacional. O Tricolor superou o Vitória por 1 a 0, no Barradão.
Renato Gaúcho saiu após queda na Sul-Americana, no meio de semana. O Fluminense foi superado pelo Lanús, e o técnico Luis Zubeldía foi o escolhido para assumir a equipe.
O Botafogo vem de dois jogos de invencibilidade. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Grêmio, fora de casa, em jogo adiado da 16ª rodada no meio de semana.
Fluminense x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta para --RJ, RS, SC, ES, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PB, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR, DF, Santarém (PA), e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view)