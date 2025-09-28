Topo

Onde vai passar Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 16h00

Corinthians e Flamengo duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

O Corinthians teve interrompida a sequência de resultados positivos no Brasileirão. Após três jogos de invencibilidade, o time de Dorival Júnior acabou derrotado pelo Sport por 1 a 0.

Filipe Luís tira lições de perrengues do Flamengo contra argentinos

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Corinthians: casos na Fifa somam R$ 108 mi e podem gerar transfer ban fixo

O Flamengo chega motivado pela vaga conquistada na semifinal da Libertadores. Após o revés para o Estudiantes por 1 a 0 no tempo normal, os cariocas avançaram nos pênaltis.

No cenário nacional, a equipe de Filipe Luís segue focada em manter a liderança. Na última rodada, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Vasco.

Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

