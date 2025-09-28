Onde vai passar Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Corinthians e Flamengo duelam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.
O Corinthians teve interrompida a sequência de resultados positivos no Brasileirão. Após três jogos de invencibilidade, o time de Dorival Júnior acabou derrotado pelo Sport por 1 a 0.
O Flamengo chega motivado pela vaga conquistada na semifinal da Libertadores. Após o revés para o Estudiantes por 1 a 0 no tempo normal, os cariocas avançaram nos pênaltis.
No cenário nacional, a equipe de Filipe Luís segue focada em manter a liderança. Na última rodada, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Vasco.
Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)