Onde vai passar Barcelona x Real Sociedad pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Barcelona e Real Sociedad entram em campo hoje, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona segue sua perseguição ao líder Real Madrid. A equipe de Hansi Flick venceu o Oviedo por 3 a 1 na rodada passada.
A Real Sociedad venceu a primeira em La Liga na rodada passada. A equipe superou o Mallorca por 1 a 0 e quer mais uma vitória para embalar na competição.
Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 28 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)