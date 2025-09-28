Onde vai passar Barcelona x Real Sociedad pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Topo

Raphinha comemora gol em Barcelona x Valencia pelo Campeonato Espanhol - Lluis GENE / AFP
28/09/2025

Barcelona e Real Sociedad entram em campo hoje, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona segue sua perseguição ao líder Real Madrid. A equipe de Hansi Flick venceu o Oviedo por 3 a 1 na rodada passada.

A Real Sociedad venceu a primeira em La Liga na rodada passada. A equipe superou o Mallorca por 1 a 0 e quer mais uma vitória para embalar na competição.

Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 28 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

