Onde vai passar Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Bahia e Palmeiras duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta —SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Bahia atravessa um momento complicado e já soma quatro partidas sem vitória no Brasileirão. No meio de semana, o time comandado por Rogério Ceni acabou derrotado pelo Vasco por 3 a 1, em duelo adiado da 16ª rodada.
O Palmeiras vive um momento positivo. O Alviverde venceu quatro dos últimos cinco jogos na competição e goleou o Fortaleza por 4 a 1 na rodada passada, no Allianz Parque.
A equipe de Abel Ferreira chega embalada pela classificação à semifinal da Libertadores. Os brasileiros superaram o River Plate por 5 a 2 no agregado.
Bahia x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Transmissão: Globo (TV aberta --SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).