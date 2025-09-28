Nubia Silva quebra jejum de 18 anos e vence Dez Milhas Garoto

A 34ª edição da corrida Dez Milhas Garoto escreveu mais um capítulo de sua longa história neste domingo (28). Enquanto 17 mil atletas amadores - recorde da prova - aproveitaram a manhã ensolarada para avançar no percurso entre a Praia de Camburi, em Vitória, e a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha, e completar os 16.093 km que os separavam da linha de chegada, os corredores de elite travaram batalhas à base de suor e garra.

E Nubia de Oliveira Silva voltou a colocar o atletismo feminino do Brasil no alto do pódio após 18 anos. No masculino, Mark Kiptoo, de Uganda, foi o vencedor.

A última vez que uma brasileira havia cruzado a linha de chegada na 10 Milhas Garoto em primeiro lugar foi em 2007, com Ednalva Laureano da Silva, que completou a prova com o tempo de 55min49. Neste domingo, Nubia venceu após 57min27 de corrida, com apenas um segundo de vantagem para a segunda colocada, a etíope Desta Abera Demise (57min28). Atrás da dupla, as corredoras que completaram o pódio também chegaram coladas: a queniana Emily Chebet (57min29), a brasileira Amanda Aparecida de Oliveira (57min30) e a queniana Viola Jelagat Kosgei (57min31).

"Nós viemos em um pelotão de cinco a seis meninas até o final. Faltando 200 metros, olhei para o relógio e fui embora. Chamei por Deus: 'Deus me abençoe e vamos lá'. Foi minha primeira vez nas 10 Milhas Garoto e adorei demais, tanto a prova em si como a energia do público. Pode ter certeza que vou voltar no ano que vem", disse a campeã, garantindo que a corrida capixaba entra para a galeria de suas maiores conquistas, ao lado do pódio (terceiro lugar) na São Silvestre. "Essa prova vai marcar minha vida", completou.

Se no feminino foi preciso esperar 18 anos por uma vitória brasileira, no masculino, as expectativas eram de que um atleta nacional repetisse o feito de Altobeli Santos da Silva, campeão em 2023. Desta vez, não deu. O ugandense Mark Kiptoo (46min54), e os quenianos Nicolas Kiptoo Kosgei (46min59) e Dismas Nyabira Okioma (48min27) foram os mais rápidos. Gleison da Silva Santos, quinto colocado com o tempo de 50min04, colocou o Brasil no pódio

"Foi minha primeira vez no Brasil e achei a corrida muito boa, bem organizada, e espero retornar em 2026 para defender meu título", disse Mark, que garantiu não ter tido problemas com a subida na terceira ponte, abrindo na liderança a partir deste ponto.

Melhor brasileiro na corrida 10 Milhas Garoto, Gleison da Silva Santos comemorou o resultado. "É uma satisfação correr pela primeira vez essa prova tão tradicional e chegar entre os cinco primeiros em uma corrida de nível internacional não tem preço. Venho de duas vitórias em provas de 10km nas cidades de Maceió e João Pessoa e resolvi vir para o Espírito Santo porque estou bem fisicamente. E foi bom", comentou o atleta.

Fabiano Marins, diretor da Fábrica da Garoto em Vila Velha, comentou sobre o sucesso de mais uma edição da 10 Milhas. "Foi uma corrida espetacular tanto para quem participou como para quem veio acompanhar essa festa esportiva. Um dia bonito, com essa energia espetacular. Temos uma conexão especial com o Espírito Santo e essa corrida é um legado, passando por pontos turísticos importantes e promovendo bem-estar por meio do esporte. Estamos felizes em promover um domingo de alegria para todos, além do orgulho de voltar a ver uma brasileira no alto do pódio", afirmou.

Superação

Depois de sofrer um acidente de carro em março deste ano, quando voltava de uma corrida realizada em Barra Longa (MG), Alequessandro de Paula Silva, o Chicletinho, voltou a competir neste domingo. Após sofrer múltiplas fraturas e precisar ficar em coma na UTI de um hospital em Manhuaçu (MG), ele se recuperou para cruzar a linha de chegada em décimo lugar da edição 2025 da tradicional prova do Espírito Santo.

"Ainda estou em recuperação e sinto algumas dificuldades, mas deu tudo certo e estou feliz em voltar a correr e competir. Agora é continuar nesse processo de recondicionamento físico", disse o atleta capixaba.

Recordes: Além do recorde de 17 mil inscrições (ano passado foram 15 mil), os outros dois eventos relacionados a 34ª edição das Dez Milhas Garoto também registraram crescimento em relação ao ano passado. A Garotada passou de 2.700 para 2.900 e a Cachorrida subiu de 800 para 850 participantes.

Resultados