Novorizontino empata em casa com o Vila Nova-GO e desperdiça chance de voltar ao G-4 da Série B
O Novorizontino desperdiçou a chance de voltar ao grupo de acesso - G-4 - da Série B do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, neste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 29ª rodada. Com o empate, o time paulista ficou com 47 pontos, enquanto o time goiano continua em posição intermediária, com 38 pontos.
O Vila Nova foi para este jogo com Ariel Mamede como técnico interino, porque Paulo Turra foi demitido no meio de semana após o empate por 2 a 2 com o Cuiabá. Umberto Louzer foi contratado, mas ele não estreou contra seu ex-clube, o próprio Novorizontino.
A estratégia inicial do Novorizontino era fazer uma pressão forte na saída de bola do Vila Nova para tentar logo abrir vantagem no placar. E poderia ter dado certo, porque o time paulista criou três boas chances, porém, não conseguiu o seu gol.
O Vila Nova entrou em campo disposto a se defender para tentar algo num contra-ataque. Após suportar a pressão inicial teve êxito no ataque e abriu o placar, aos 17 minutos.
Após rápida troca de passes, Gabriel Poveda vislumbrou Júnior Todinho na frente da área. Ele recebeu, ajeitou a bola e chutou de perna esquerda. A bola entrou no canto do goleiro Airton, que saltou sem sucesso.
Este gol tirou a tranquilidade e confiança do time da casa, que passou a errar passes e, por consequência, não chegar ao ataque em boas condições de finalizar.
As mudanças no intervalo também seguiram a lógica. Enderson Moreira, técnico do Novorizontino, tirou o meia Rômulo para a entrada de Óscar Ruiz, mais ofensivo. O interino Ariel Mamede, do Vila Nova, tirou o meia Bruno Xavier e colocou o experiente volante Ralf, ex-Corinthians, de 41 anos, para reforçar a marcação.
Como era esperado o jogo ficou ataque contra defesa. Apesar do domínio das ações em campo, o Novorizontino não conseguia ser prático diante do defensivo Vila Nova. O empate saiu numa falha gritante defensiva, aos 30 minutos.
O lateral Elias tentou recuar a bola para o goleiro Hallas, porém, Robson interceptou e dividiu com o goleiro. Na sobra, na linha de fundo, ele rolou para a pequena área, onde Waguininho, de frente, só completou para as redes.
Nos minutos finais, o time paulista ainda foi mais agressivo, porém, não criou chances reais. O empate, no final, acabou sendo o placar mais justo.
O Novorizontino agora volta a campo no próximo sábado fora de casa diante da Chapecoense, na Arena Condá. Enquanto isso o Vila Nova já abre a 30ª rodada na quinta-feira em Goiânia (GO) diante do Criciúma, na estreia do técnico Umberto Louzer.
FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 1 X 1 VILA NOVA-GO
NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk (Léo Tocantins); Willian Farias (Waguininho), Luis Oyama, Matheus Frizzo e Rômulo (Óscar Ruiz); Bruno José (Nathan Fogaça e Airton Moisés) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
VILA NOVA-GO - Hallas; Elias, Pedro Romano, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Gustavo Pajé), Dodô (Guilherme Parede) e Bruno Xavier (Ralf); Júnior Todinho (Vinícius Paiva) e Gabriel Poveda (André Luís). Técnico: Ariel Mamede (interino).
GOLS - Júnior Todinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Waguininho, aos 30 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Robson, Óscar Ruiz, Willian Formiga, Gabriel Poveda, Júnior Todinho, Dodô e Igor Henrique.
ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
PÚBLICO - 1.978 torcedores.
RENDA - R$ 18.580,00.
LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).