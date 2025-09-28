Novorizontino empata com o Vila Nova e deixa o G4 da Série B do Brasileiro

Neste domingo, o Novorizontino empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Júnior Todinho abriu o placar para os visitantes e Waguininho deixou tudo igual.

Situação da tabela

Com o resultado, o Novorizontino deixa o G4 da Série B do Brasileiro e cai para a quinta posição, com 47 pontos. O Vila Nova, por sua vez, permanece na 13ª colocação, com 38 pontos.

? Resumo do jogo

?NOVORIZONTINO 1 X 1 VILA NOVA?

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Júnior Todinho, aos 17' do 1ºT (Vila Nova)

? Waguininho, aos 30' do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

O Vila Nova abriu o placar logo aos 17 minutos. Após troca de passes entre Poveda e João Vieira, Júnior Todinho ficou de frente para o gol e deixou os visitantes à frente no marcador.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Waguininho deixou tudo igual para o Novorizontino. Após falha na saída de bola do Vila Nova, Robson roubou a bola e acionou o atacante, que não teve dificuldade para concluir.

Próximos jogos

Novorizontino

Chapecoense x Novorizontino (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 16h

Local: Arena Condá, em Chapecó

Vila Nova