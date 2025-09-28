Novorizontino empata com o Vila Nova e deixa o G4 da Série B do Brasileiro
Neste domingo, o Novorizontino empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Júnior Todinho abriu o placar para os visitantes e Waguininho deixou tudo igual.
Situação da tabela
Com o resultado, o Novorizontino deixa o G4 da Série B do Brasileiro e cai para a quinta posição, com 47 pontos. O Vila Nova, por sua vez, permanece na 13ª colocação, com 38 pontos.
? Resumo do jogo
?NOVORIZONTINO 1 X 1 VILA NOVA?
? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Júnior Todinho, aos 17' do 1ºT (Vila Nova)
- ? Waguininho, aos 30' do 2ºT (Novorizontino)
Como foi o jogo
O Vila Nova abriu o placar logo aos 17 minutos. Após troca de passes entre Poveda e João Vieira, Júnior Todinho ficou de frente para o gol e deixou os visitantes à frente no marcador.
Aos 30 minutos da etapa complementar, Waguininho deixou tudo igual para o Novorizontino. Após falha na saída de bola do Vila Nova, Robson roubou a bola e acionou o atacante, que não teve dificuldade para concluir.
Próximos jogos
Novorizontino
- Chapecoense x Novorizontino (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 16h
- Local: Arena Condá, em Chapecó
Vila Nova
- Vila Nova x Criciúma (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira), às 21h30
- Local: OBA, em Goiânia