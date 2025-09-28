Neto detona Yuri Alberto por cavadinha contra o Fla: 'Tem que ser multado'

O ex-jogador e comentarista Craque Neto disparou contra Yuri Alberto após o atacante do Corinthians desperdiçar um pênalti com cavadinha na derrota para o Flamengo por 2 a 1, pelo Brasileirão. Rossi defendeu a cobrança sentado e, na sequência, ainda provocou o atacante com um gesto de "aqui não".

O que aconteceu

Neto ficou revoltado com o lance de Yuri Alberto durante a transmissão do jogo em sua rádio. Ele chegou a levantar da cadeira após a cavadinha, mas voltou ao seu posto, enfileirou uma série de xingamentos e disse que o atacante deveria ser multado.

Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, é uma coisa ridícula, o goleiro já estava caído, ele erra, ele erra, ele errou. Quando você faz uma por** dessa e perde o jogo, você tem que ser multado, eu joguei bola dezessete anos, eu nunca fiz essa merda do caral*, eu errei pênalti pra ca***, sabe como errei pênalti? Metendo a bola no chão, metendo a bola no canto, chutando a bola pra fora, vai tomar no olho do c*, jogador que faz uma m*** dessa, tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem que ser chamado atenção pelo presidente, a torcida tem que vaiar, fod*-se que é o Yuri Alberto, fod*-se quem é que seja

O Corinthians é muito maior que todo mundo, o Corinthians é maior que o Sócrates, o Corinthians é maior que o Rivellino, o Corinthians é maior que todo mundo, você não pode fazer uma m*** dessa, quatro meses sem fazer um gol, voltando de cirurgia, com todo respeito que eu tenho pelo Yuri Alberto, com todo respeito que tenho pela família, vai tomar no olho do c*, um jogador quando faz uma merda dessa, em um time que já está fo***, em um time que não tem dinheiro, um cara que ganha um milhão e setecentos por mês, de um time que tá com 29 pontos, vai pra put* que pariu, vai toma no olho do c* Neto, durante transmissão na Rádio Craque Neto

Yuri chegou a se redimir no primeiro minuto do segundo tempo ao abrir o placar na Neo Química Arena, mas o Corinthians levou a virada após gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. O atacante alvinegro, que se recuperou de lesão, não marcava há quatro meses —desde o dia 21 de maio, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

O Corinthians estacionou nos 29 pontos e está a sete da zona de rebaixamento. O time de Dorival Júnior volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Inter, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.