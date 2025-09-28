Topo

Esporte

Nauhany Silva lidera o qualificatório do Torneio Internacional Feminino de Tênis do Paineiras

28/09/2025 22h53

Um dos grandes destaques da nova geração do tênis feminino brasileiro, Nauhany Silva será a principal cabeça de chave no qualificatório para o Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano IX, evento de nível W35 do ranking mundial que acontecerá de segunda-feira a domingo no clube Paineiras do Morumby.

Naná estreará às 10 horas contra a convidada Daniela Souza e, em caso de vitória, decidirá a vaga na chave principal contra Laura Borges ou Alicia Ghiraldi. A paulistana de 15 anos preferiu não receber convite da organização devido ao limite regulamentar da Associação Feminina (WTA) para tenistas de sua faixa etária.

Outras 19 brasileiras concorrem às oito vagas restante para a chave principal. Entre as oito principais cabeças do quali, aparecem também Letícia Vidal, Catarina Melleiro e Maria Eduarda Lages.

A paulista Laura Pigossi defenderá seu título de 2024 a partir desta terça-feira. Participam do Torneio Internacional seis das sete brasileiras mais bem colocadas no ranking mundial desta semana: Carolina Meligeni, Gabriela Cé, Thaisa Pedretti, Luiza Fullana e Ana Candiotto. A chave principal será sorteada nesta segunda-feira pelo árbitro geral Roberto da Veiga.

A entrada é gratuita para todas as rodadas, mas é importante reservar seu ingresso no sistema do clube. Para a rodada de segunda-feira, o link é este e, para os jogos de terça, use este.

