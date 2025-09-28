Milan vence Napoli no San Siro e assume a liderança do Italiano
O Milan venceu o Napoli por 2 a 1 neste domingo, no San Siro, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a liderança da competição. Os gols do time rossonero foram marcados por Saelemakers e Pulisic. Kevin De Bruyne, de pênalti, descontou para os napolitanos, atuais campeões.
O Milan terá outra parada duríssima no próximo domingo, quando encara a Juventus, em Turim, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Napoli, por sua vez, volta o foco para a Liga dos Campeões. O time do Sul da Itália recebe o Sporting, de Portugal, na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona.
Os gols
O Milan abriu o placar logo aos três minutos de partida. Pulisic se esforçou para não deixar a bola sair pela esquerda, chegou na linha de fundo, invadiu a área e cruzou rasteiro no segundo pau para Saelemakers precisar apenas completar de primeira para o fundo das redes, colocando os donos da casa em vantagem.
Já aos 31 minutos foi a vez de Pavlovic subir para o ataque e cruzar para Fofana, que, dentro da área, apenas ajeitou para Pulisic chegar batendo sem chances para o goleiro do Napoli, ampliando o placar para o Milan no San Siro.
O Napoli voltou para o segundo tempo determinado a correr atrás do prejuízo e logo aos 15 minutos conseguiu diminuir após Estupiñán derrubar Di Lorenzo dentro da área para evitar o gol dos visitantes e, após revisão do VAR, não só foi marcado o pênalti como também o jogador do Milan acabou sendo expulso. Kevin De Bruyne foi para a cobrança e não desperdiçou, estufando as redes.
Na reta final, o Napoli tentou de tudo para ao menos garanti o empate e voltar para casa com um precioso ponto na bagagem, que o manteria na ponta da tabela, mas não deu. O Milan neutralizou as outras investidas do time visitante e conseguiu sair de campo com a vitória e, consequentemente, com a liderança do Campeonato Italiano.
Confira outros resultados deste domingo de Campeonato Italiano:
Sassuolo 3 x 1 Udinese
Roma 2 x 0 Verona
Pisa 0 x 0 Fiorentina
Lecce 2 x 2 Bologna