Martinelli vibra com fim de jejum do Fluminense em clássico e elogia Zubeldía

O Fluminense derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, pela 25ª rodada. O resultado acabou com uma sequência de oito derrotas seguidas dos tricolores para o rival. O volante Martinelli, do Tricolor Carioca, admitiu que estava incomodado com o jejum contra os alvinegros e elogiou a atuação da equipe no clássico.

"A gente estava incomodado com esta sequência. O time está de parabéns hoje. Mostramos nossa força contra uma equipe qualificada", disse o atleta do Fluminense.

Martinelli falou sobre o início de trabalho do técnico Luis Zubeldía e projetou a reta final deste ano com o novo treinador.

"O professor Zubeldía é um ótimo profissional. Sempre gostei dele quando joguei contra. Gosta de ter a posse de bola. Tenho certeza que vai ajudar muito a gente para a sequência da temporada", declarou.

Com o resultado, os tricolores chegaram a 34 pontos e seguem na oitava posição. Já os alvinegros continuam com 40 e perderam a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense volta a campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. O Tricolor Carioca encara o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.