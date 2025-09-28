Marlon Freitas admite atuação ruim do Botafogo em clássico e projeta "corrigir erros"

Topo

O Botafogo perdeu para o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu os alvinegros de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O volante Marlon Freitas lamentou o resultado, mas admitiu que a equipe não teve uma boa atuação.

"Perder um clássico é sempre ruim. Sabemos que não fizemos um bom jogo. Não temos muito tempo para lamentar. Temos um jogo de novo. Dois dias. Ë cobrar sempre por melhora. Vamos seguir trabalhando para corrigir os erros", disse.

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Bahia na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. A partida será disputada às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O jogo

O time tricolor abriu o placar ainda no primeiro tempo com Cano, após bate-rebate na área. O Botafogo chegou a pressionar, mas parou em boas defesas e na zaga adversária. Na etapa final, o Fluminense controlou a posse de bola e definiu o resultado aos 43 minutos, com Lima, garantindo o triunfo no duelo.

