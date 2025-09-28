Marílson dos Santos relembra 1ª São Silvestre e detalha como era preparação para a Prova

Tricampeão da Corrida Internacional de São Silvestre, o ex-fundista Marílson do Santos marcou presença no Palco Talks da COB Expo 2025, na última sexta-feira. O ex-atleta relembrou sua primeira participação na Prova e detalhou como era feita a preparação.

O brasileiro explicou que a preparação para provas maiores, como a São SIlvestre, é bem diferente em relação às de corridas de distâncias menores.

"Se tratando de treinamento, é muito diferente. Para a maratona a gente tem um volume maior de treinamento semanal, tem que correr mais km em menos intensidade. Um atleta preparado, principalmente quando faz transição de provas menores para provas maiores, está extremamente capacitado, em sua melhor forma para correr. Eu melhorei as minhas marcas quando comecei a fazer a maratona. Não é uma regra geral, mas acontece com muitos atletas. São coisas diferentes, mas que dá para se adaptar e fazer uma boa prova de 10 km, de 15. A gente consegue fazer essa provas de qualquer maneira. Na São Silvestre, que tem suas peculiaridades, a gente não depende só da resistência para fazer uma boa prova, precisamos também de força", disse Marílson.

O ex-atleta foi treinado por Adauto Domingues, ex-fundista que subiu ao pódio da São Silvestre quatro vezes, embora nunca tenha vencido. Marílson destacou a importância do treinador, principalmente em sua primeira prova, ainda na década de 1990.

"O grande fato de ter conseguido essas três vitórias foi isso. Treinei com o Adauto Domingues, que também é um especialista em corridas de rua, já conhecia o caminho das pedras. Lembro que a primeira vez que participei da São Silvestre foi quando o Arturo Barrios ganhou. Eu não tinha condições de ganhar, só de entrar entre os dez, 20 primeiros colocados. Mas o Adauto falava justamente isso: 'você vai participar da prova, não vai subir no pódio, mas vai se familiarizar com o percurso'.", contou dos Santos.

"A partir daí cada ano a gente foi crescendo mais. Antes de ganhar a São Silvestre, já tinha subido ao pódio três vezes, duas vezes como quarto colocado e uma como vice-campeão, até em 2003 chegar o momento de ganhar. É focar, fazer sua preparação voltada para isso", completou.

Títulos de Maílson dos Santos

Marílson dos Santos conquistou a São Silvestre em 2003, 2005 e 2010 e é o único brasileiro tricampeão da Prova. Além disso, ele também venceu a Maratona de Nova York duas vezes (2006 e 2008).